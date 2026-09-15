Il Gruppo Chiesi (Chiesi) annuncia oggi la nomina di David Khougazian a Chief Executive Officer (CEO) del Gruppo, con effetto dal 15 ottobre 2026.

David entra in Chiesi dopo una prestigiosa carriera internazionale di oltre 25 anni nell’healthcare e nelle life sciences. Più recentemente, ha ricoperto il ruolo di Executive Partner, Growth e Head of Global Engagement presso Flagship Pioneering, dove ha supportato la crescita e lo sviluppo di aziende healthcare innovative, collaborando a stretto contatto con i team di leadership nella definizione di strategie di creazione di valore nel lungo periodo, nello sviluppo di partnership, nella raccolta di capitali e nell’evoluzione organizzativa.

Al termine di un approfondito processo di selezione condotto dal Consiglio di Amministrazione, David succederà a Jean-Marc Bellemin , CEO ad interim del Gruppo dal 15 maggio 2026, che ha guidato con successo l’azienda durante questo periodo di transizione, continuando al contempo a ricoprire il proprio ruolo permanente di CFO.

Maria Paola Chiesi , Presidente del Gruppo Chiesi, ha dichiarato: "Siamo lieti di dare il benvenuto a David Khougazian in Chiesi in un momento particolarmente positivo per la nostra azienda. L’innovazione è da sempre al centro della missione e della visione di lungo periodo di Chiesi. La nomina di David riflette la nostra ambizione di accelerare ulteriormente questo percorso e di rafforzare la capacità di Chiesi di innovare in un contesto che sta evolvendo più rapidamente che mai. David porta con sé una combinazione unica di leadership globale nel settore healthcare, solida esperienza nell’esecuzione strategica e profonda conoscenza di alcune delle aree più dinamiche dell’innovazione biotech: caratteristiche che lo rendono particolarmente adatto a guidare Chiesi in questa nuova fase della sua crescita.

A nome del Consiglio di Amministrazione, desidero inoltre esprimere il mio più sincero ringraziamento a Jean-Marc Bellemin per l’impegno e la leadership dimostrati durante questa fase di transizione. Ringrazio anche l’intero Group Executive Leadership Team per la dedizione e per aver contribuito in modo determinante a mantenere il Gruppo focalizzato sui propri obiettivi e a preparare l’organizzazione ai prossimi passi del suo percorso."

David Khougazian ha dichiarato : "Sono onorato ed entusiasta di entrare a far parte di Chiesi, un’azienda ampiamente riconosciuta per i suoi solidi valori, l’eccellenza scientifica, lo spirito imprenditoriale e l’impegno nei confronti dei pazienti. Il panorama dell’healthcare sta evolvendo rapidamente, creando straordinarie opportunità per accelerare l’innovazione e migliorare gli esiti per i pazienti. Chiesi ha costruito fondamenta solide, coniugando competenze scientifiche e un chiaro impegno per una crescita sostenibile, capace di generare valore nel lungo termine e attraverso le generazioni.

Non vedo l’ora di collaborare insieme alle colleghe e ai colleghi di Chiesi in tutto il mondo per rafforzare ulteriormente le capacità di innovazione del Gruppo, sviluppare la pipeline e le partnership strategiche e creare valore duraturo per i pazienti, i sistemi sanitari e la società."

Chiesi conferma il proprio impegno nell’attuazione della strategia centrata sui pazienti, nel promuovere l’innovazione in tutte le proprie aree terapeutiche e nel perseguire una crescita sostenibile a beneficio dei pazienti, dei sistemi sanitari, delle comunità e del Pianeta.

Gruppo Chiesi

Chiesi è un gruppo biofarmaceutico internazionale orientato alla ricerca, che sviluppa e commercializza soluzioni terapeutiche innovative nell’ambito della salute respiratoria, delle malattie rare e delle cure specialistiche. La missione dell’azienda è migliorare la qualità della vita delle persone e operare in modo responsabile nei confronti della comunità e dell’ambiente.

Avendo adottato lo status giuridico di Società Benefit in Italia, negli Stati Uniti, in Francia e in Colombia, l’impegno di Chiesi a creare valore condiviso per la società nel suo complesso è legalmente vincolante, e al centro di ogni decisione aziendale. Come B Corp certificata dal 2019, Chiesi soddisfa standard verificati in materia di pratiche aziendali sociali e ambientali. L’azienda ha l’obiettivo di raggiungere Zero Emissioni Nette di gas a effetto serra (GHG) entro il 2035. Chiesi, che vanta 90 anni di esperienza, ha sede a Parma, con 31 filiali commerciali nel mondo, e conta oltre 7.900 collaboratori. Il Centro Ricerche di Parma collabora con altri sei importanti poli di R&S in Francia, Stati Uniti, Canada, Cina, Regno Unito, e Svezia.

Per ulteriori informazioni: www.chiesi.com .

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Davide Paterlini, Global External Communications Sr. Manager: mobile +39 345.7983132, e-mail: d.paterlini@chiesi.com





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