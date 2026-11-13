In qualità di leader globale nell’applicazione dell’IA snella, C.H. Robinson ha lanciato nuovi agenti IA che gestiscono operazioni nelle spedizioni marittime, nel trasporto aereo e nello sdoganamento, e che rappresentano un’espansione delle proprie funzionalità Lean AI nel settore delle spedizioni merci a vantaggio di un maggior numero di clienti, spingendosi verso attività così complesse in cui un singolo compito di spedizione può richiedere il lavoro simultaneo di oltre una dozzina di agenti IA.

Proseguendo nel rinnovare sé stessa e l’intero settore, la nuova tecnologia C.H. Robinson garantisce consistenti vantaggi in termini di tempi di immissione sul mercato, precisione e agilità per le catene di fornitura dei clienti, senza bisogno di rinunciare al controllo umano o all’attenzione personale.

CHRW-IR

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Maria Lettman, maria.lettman@chrobinson.com





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