Textron Aviation Inc. , un'azienda Textron Inc. (NYSE:TXT), ha recentemente raggiunto un traguardo importante completando il primo volo del prototipo di velivolo Cessna Citation CJ3 Gen3 , avvicinando il jet leggero di nuova generazione alla certificazione. Con questa tappa, tutti e tre i jet leggeri di nuova generazione Citation, CJ4 Gen3, CJ3 Gen3 e M2 Gen3, sono entrati nella fase di prove di volo, dimostrando lo slancio continuo nel portafoglio di jet leggeri Cessna di nuova generazione.

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Cessna Citation CJ3 Gen3 achieves first flight, advancing next-generation light jet toward certification. (Photo credit: Textron Aviation)

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