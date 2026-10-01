LTM , il partner delle maggiori aziende mondiali specializzato nella Creatività Aziendale, oggi ha annunciato che PHINIA e Carrier , suoi clienti, sono tra i vincitori degli ISG Paragon Awards North America 2026 . LTM è stata premiata nella categoria Eccellenza per il lavoro svolto in collaborazione con PHINIA e nella categoria Trasformazione per la collaborazione con Carrier.

Gli ISG Paragon Awards premiano le partnership tra imprese e fornitori che, grazie a tecnologia, innovazione e nuovi modelli operativi, generano un impatto aziendale quantificabile. Questi riconoscimenti sottolineano l'abilità di LTM nell'aiutare gli attori globali a velocizzare la trasformazione tramite competenze nel settore, innovazione tecnologica ed eccellenza nell'esecuzione.

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