Uno su quattro tra i 50 più grandi aeroporti europei si classifica al di sotto della media globale su tutti i quattro aspetti dell'esperienza valutata dai passeggeri, secondo i dati forniti da AirHelp che comprendono 279 aeroporti in tutto il mondo. I passeggeri hanno valutato ogni aeroporto secondo i tempi d'attesa, i ristoranti, i posti a sedere e l'intrattenimento. Dodici aeroporti, tra cui Dublino, Manchester, Lisbona, Londra Luton e Milano Bergamo, si sono classificati al disotto della media globale su tutti e quattro gli aspetti. Solo quattro hanno superato tutti e quattro le medie: Zurigo, Varsavia, Napoli e Ankara.

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