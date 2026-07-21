CapVest Partners LLP (“CapVest”), una società di investimenti leader globale, con sede a Londra e New York, ha annunciato oggi di aver completato l'acquisizione di una quota di maggioranza in TSG Solutions (“TSG”), un leader europeo in servizi tecnici per le infrastrutture energetiche critiche, dopo aver ottenuto le autorizzazioni necessarie.

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TSG

Con sede a Parigi, Francia, TSG gestisce operazioni in 30 Paesi, avvalendosi di oltre 7.000 dipendenti e registrando ricavi annuali per oltre 1,4 miliardi di euro. La società progetta, realizza e gestisce infrastrutture energetiche critiche nei settori di Energia (Bassa Tensione, Media Tensione e Alta Tensione), Ricarica, Fotovoltaico, Sistemi di accumulo dell'energia a batteria (BESS), Biocombustibili e Gas e Biogas.

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