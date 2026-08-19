Siamo lieti di invitare investitori, analisti e rappresentanti dei media al Capital Markets Day di Scanfil, che si svolgerà il 29-30 settembre 2026 nell'impianto principale nonché sede di MB Elettronica a Cortona, Italia.
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MB Elettronica main plant and headquarters in Tuscany, Italy. Scanfil's Capital Markets Day 2026 will be arranged 29-30 September at MB Elettronica main plant and headquarters in Tuscany, Italy. Copyright: MB Elettronica
Capital Markets Day offre un'opportunità di incontrare il team dirigenziale di Scanfil, visitare l'impianto di Cortona acquisito in gennaio e scoprire di più sulle priorità e sugli obiettivi strategici di crescita di Scanfil.
Durante l'evento, presenteremo:
- La strategia e le ambizioni di crescita di Scanfil
- Le opportunità del mercato, specialmente negli Stati Uniti, in Europa Centrale e nel settore Aerospaziale e della Difesa
- Le principali tendenze che plasmano il futuro dei servizi di produzione elettronica (EMS)
- Il ruolo strategico e i vantaggi competitivi di MB Elettronica
I partecipanti avranno l'opportunità di visitare l'impianto principale di MB Elettronica e assistere direttamente alle competenze e capacità che rafforzano la posizione di Scanfil, soprattutto nei settori Aerospaziale e della Difesa, Medtech e Scienze della vita, oltre alla sua solida presenza nell'Europa meridionale.
Vi accogliamo in Toscana per scoprire di più sugli obiettivi futuri di Scanfil, per parlare degli sviluppi nel settore e per incontrare altri partecipanti.
Unitevi a noi e scoprite come Scanfil sta costruendo il futuro.
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Pasi Hiedanpää
Direttore, Relazioni con gli investitori e Comunicazioni
cellulare: +358 50 378 2228
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