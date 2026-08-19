Siamo lieti di invitare investitori, analisti e rappresentanti dei media al Capital Markets Day di Scanfil, che si svolgerà il 29-30 settembre 2026 nell'impianto principale nonché sede di MB Elettronica a Cortona, Italia.

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MB Elettronica main plant and headquarters in Tuscany, Italy. Scanfil's Capital Markets Day 2026 will be arranged 29-30 September at MB Elettronica main plant and headquarters in Tuscany, Italy. Copyright: MB Elettronica

Capital Markets Day offre un'opportunità di incontrare il team dirigenziale di Scanfil, visitare l'impianto di Cortona acquisito in gennaio e scoprire di più sulle priorità e sugli obiettivi strategici di crescita di Scanfil.

Durante l'evento, presenteremo:

La strategia e le ambizioni di crescita di Scanfil

Le opportunità del mercato, specialmente negli Stati Uniti, in Europa Centrale e nel settore Aerospaziale e della Difesa

Le principali tendenze che plasmano il futuro dei servizi di produzione elettronica (EMS)

Il ruolo strategico e i vantaggi competitivi di MB Elettronica

I partecipanti avranno l'opportunità di visitare l'impianto principale di MB Elettronica e assistere direttamente alle competenze e capacità che rafforzano la posizione di Scanfil, soprattutto nei settori Aerospaziale e della Difesa, Medtech e Scienze della vita, oltre alla sua solida presenza nell'Europa meridionale.

Vi accogliamo in Toscana per scoprire di più sugli obiettivi futuri di Scanfil, per parlare degli sviluppi nel settore e per incontrare altri partecipanti.

Unitevi a noi e scoprite come Scanfil sta costruendo il futuro.

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Pasi Hiedanpää

Direttore, Relazioni con gli investitori e Comunicazioni

cellulare: +358 50 378 2228

pasi.hiedanpaa@scanfil.com





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