La società di investimenti globale Cambridge Associates (CA) oggi ha annunciato l'apertura di un nuovo ufficio a Milano e la nomina di due dirigenti senior in Europa. L'iniziativa riflette il continuo impegno dell'azienda a fornire servizi su misura agli investitori istituzionali e ai family office attuali e futuri in tutta la regione.

Raphael Heynold è entrato a far parte del team Client Solutions come Responsabile dell'EMEA e dell'APAC e farà parte del Comitato operativo per l'EMEA dell'azienda. Dalla sede di Londra, Raphael è un membro essenziale del team dirigente di Global Client Solutions, responsabile della promozione della crescita e dell'espansione del mercato e della supervisione degli sforzi di coinvolgimento dei clienti nelle regioni dell'Europa, del Medio Oriente e dell'Asia Pacifico.

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