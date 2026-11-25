Cairdac, azienda di tecnologia medica pioniera nel settore dei pacemaker autonomi senza fili, oggi ha annunciato i primi impianti del suo Autonomous Leadless Pacing System (ALPS™) nell'ambito del proprio studio clinico di prima fase sull'uomo ASCEND.

Lo studio ASCEND è volto a valutare la sicurezza e le prestazioni di ALPS™, un innovativo pacemaker senza fili alimentato da energia derivata dal movimento naturale del cuore. Il sistema integra inoltre capacità di monitoraggio da remoto, con l'ambizione di superare alcuni dei limiti delle tradizionali tecnologie di pacing senza fili.

I primi impianti sono stati eseguiti al Motol & Homolka University Hospital, Homolka Campus di Praga, Repubblica Ceca.

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