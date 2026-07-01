Caidya oggi ha annunciato una combinazione strategica con Simbec-Orion progettata per colmare il divario tra le scoperte scientifiche iniziali e l'esecuzione clinica globale. La combinazione di Caidya e Simbec-Orion crea una piattaforma clinica CRO specializzata differenziata che consente l'ampliamento dei programmi, mantenendo concentrazione, rapidità e responsabilità.

La combinazione strategica raduna punti di forza complementari per creare un partner di sviluppo più completo per le aziende biofarmaceutiche innovative. Con operazioni consolidate in Europa, nelle Americhe, nella regione APAC e in Cina, l'organizzazione aggregata offre competenze significative e capacità di esecuzione nelle regioni più importanti.

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Contatti per gli investitori e i media:

M iron Lila

Direttore dello sviluppo aziendale, Caidya

Email: miron.lila@caidya.com

Roger Boutin

VP, Marketing aziendale, Caidya

Email: roger.boutin@caidya.com





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