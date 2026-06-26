Burjeel Holdings, gruppo leader nel settore sanitario super-specialistico del CCG (Consiglio di Cooperazione del Golfo) quotato alla Borsa di Abu Dhabi, ha fissato il prezzo della sua prima emissione di Sukuk Senior non garantiti a 5 anni ai sensi del Regolamento S, del valore di 500 milioni di USD e con scadenza nel 2031, nell'ambito del suo programma di Sukuk Senior non garantiti da 1,5 miliardi di USD di recente istituzione.

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Burjeel Holdings’ inaugural Sukuk was priced at a 7.000 % profit rate and a yield of 7.125 % (Photo: AETOSWire)

L'emissione ha attirato una domanda significativa da parte di investitori internazionali e regionali di alto profilo, raggiungendo un picco di 1,6 miliardi di dollari nel portafoglio ordini, pari a un sovrasottoscrizione pari a 3,2 volte l'offerta. La solidità del portafoglio ordini ha consentito a Burjeel di ridurre il prezzo rispetto alle stime iniziali, che si attestavano intorno al 7% medio; il Sukuk è stato infatti emesso con un tasso di profitto del 7,000% e un rendimento del 7,125%, che rappresenta il rendimento quinquennale più basso registrato dal 2020 da un emittente privato non investment grade con sede nel CCG.

Gli investitori internazionali hanno rappresentato il 61% dell'allocazione finale, guidati dal Regno Unito (34%) e dagli investitori offshore statunitensi (24%), affiancati da una forte partecipazione dei paesi del CCG pari al 39%, a testimonianza della fiducia globale in Burjeel e nei mercati dei capitali degli Emirati Arabi Uniti.

Con un rating BB+ assegnato da S&P Global Ratings e Ba2 da Moody's Ratings, l'operazione rappresenta la prima emissione di sukuk da parte di un operatore sanitario della regione MENA dal 2018 e la prima emissione societaria degli Emirati Arabi Uniti dopo i recenti sviluppi regionali.

I proventi netti saranno utilizzati in linea con i documenti di offerta, in particolare per rifinanziare il debito esistente e sostenere le priorità strategiche del Gruppo, rafforzando la flessibilità finanziaria e la struttura patrimoniale a lungo termine di Burjeel.

Il Dott. Shamsheer Vayalil, Presidente e CEO, ha dichiarato: " La forte domanda per il nostro Sukuk inaugurale riflette il riconoscimento da parte degli investitori della strategia di Burjeel, dei fondamentali del credito e della capacità di generare una crescita sostenibile. Grazie alla forte partecipazione internazionale, questa operazione amplia il nostro accesso ai mercati dei capitali globali e ci garantisce una maggiore flessibilità finanziaria per portare avanti le nostre priorità strategiche, tra cui gli investimenti nell'assistenza clinica avanzata, nella ricerca, nella formazione medica e nell'innovazione sanitaria basata sull'intelligenza artificiale, nell'ottica di dare impulso alla prossima generazione di assistenza sanitaria.

Il Sukuk è ammesso alla negoziazione sull'International Securities Market della Borsa di Londra, fatte salve le consuete condizioni di chiusura.

Citi, Emirates NBD Capital e FAB hanno agito in qualità di Joint Global Coordinator. Emirates NBD Capital e FAB hanno inoltre svolto il ruolo di Sukuk Structuring Agent. ADCB, ADIB, Dubai Islamic Bank, RAKBANK e Sharjah Islamic Bank hanno agito in qualità di Joint Lead Manager e Bookrunner.

Informazioni su Burjeel Holdings

Fondata nel 2007, Burjeel Holdings è un fornitore leader di servizi sanitari super-specializzati negli Emirati Arabi Uniti e in Oman e gestisce un segmento sanitario specializzato in espansione in Arabia Saudita.

*Fonte: AETOSWire

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Salam Shehady

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