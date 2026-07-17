Secondo Forrester’s (Nasdaq: FORR) 2027 Budget Planning Guides , i leader aziendali e tecnologici guardano al 2027 con rinnovata fiducia, accettando sempre più la volatilità come caratteristica permanente dell'ambiente aziendale. Dopo un anno di maggiore prudenza nelle spese, oltre l'80% dei leader prevede un aumento del budget nei prossimi 12 mesi, mentre fino al 25% dei leader prevede una crescita di almeno il 10%.

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