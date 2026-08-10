Brightfin, l'unica soluzione IT Financial Management (ITFM) e Technology Expense Management realizzata in modalità nativa su ServiceNow, oggi ha annunciato la nomina di Preeti Shukla a Direttore dei prodotti e dell'IA (CPAIO). In questo nuovo incarico, Shukla guiderà la strategia dei prodotti e l'intelligenza artificiale nell'intera piattaforma Brightfin, promuovendo la missione dell'azienda di basare ogni decisione in ambito tecnologico sulla verità finanziaria, sulla trasparenza operativa e sull'automazione intelligente.

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Preeti Shukla, CPAIO of Brightfin

Shukla apporta vent'anni di esperienza nello sviluppo e nell'espansione di prodotti B2B SaaS, fintech e marketplace di livello aziendale destinati ai clienti in aziende Fortune 100 e in start-up in forte crescita, compresi incarichi dirigenziali presso Workday e Oracle.

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