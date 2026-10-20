La messa in atto delle leggi mondiali antitrust si sta suddividendo in base a orientamenti nazionali, con il 71% degli avvocati esperti del settore che riferisce una politica sempre più frammentata nel corso degli ultimi 12 mesi. Lo afferma il primo Global Antitrust & Competition Report (Report globale su antitrust e concorrenza) a cura di BRG. Quasi quattro su cinque intervistati, il 78%, citano inoltre i requisiti antitrust transfrontalieri come una difficoltà importante o ricorrente.

Il documento è il frutto di un'indagine condotta presso 155 avvocati esperti in materia di antitrust e concorrenza di Stati Uniti, Europa e Asia-Pacifico (APAC) e di approfondite interviste a 18 importanti professionisti del settore.

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