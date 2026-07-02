Brenus Pharma oggi ha annunciato importanti novità nel proprio consiglio di amministrazione. L'azienda dà il benvenuto a Eric DESSERTENNE , che assume il doppio incarico di presidente dell'azienda e del consiglio di amministrazione al posto del co-fondatore Jacques GARDETTE , che mantiene una partecipazione attiva nel CdA. Eric apporta una vasta esperienza nell'innovazione e nella creazione di valore nel comparto sanitario, maturata in particolare in BIOCORP nel corso della fase di sviluppo e di acquisizione da parte di Novo Nordisk. Brenus ha scelto inoltre Camilla SYLVEST come secondo membro indipendente del CdA dopo il precedente arrivo di Diala EZZEDDINE , esperta dirigente e imprenditrice statunitense del settore biotech.

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