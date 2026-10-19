Bregal Milestone, società europea leader nel settore del private equity incentrato sulla crescita, oggi ha annunciato un investimento di maggioranza in Asolvi, un fornitore di software per la gestione dei servizi sul campo (FSM) per i settori nei quali la conformità è essenziale e caratterizzati da un elevato impiego di beni strumentali. Bregal Milestone sta acquisendo la sua quota da Volpi Capital e Viking Growth. Anche l'AD Nick Barnett e il team dirigente stanno reinvestendo assieme a Bregal Milestone.

Fondata nel 1991 e con sede a Trondheim, Norvegia, Asolvi è al servizio di oltre 2.000 clienti nel Regno Unito, nei Paesi DACH, nei Paesi scandinavi, in Spagna e in America Latina.

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Per Bregal Milestone

Siqi Wu

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