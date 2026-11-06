Boomi, l'azienda specializzata nell'attivazione dei dati per l'AI, oggi ha annunciato di essere stata riconosciuta come Visionary nelle 2026 Gartner ® Magic Quadrant™ per le piattaforme di gestione degli agenti AI. Boomi garantisce funzionalità di gestione di agenti tramite Agent Control Plane . Boomi ritiene che questa classificazione rifletta il suo approccio alla soluzione di uno dei più grandi ostacoli nella trasformazione dell'AI in ROI, fornendo un'infrastruttura AI di importanza fondamentale che connette, dirige e controlla i costi dell'AI negli agenti e nelle competenze di fornitori nativi e terzi.

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Boomi Named a Visionary in the 2026 Gartner® Magic Quadrant™ for AI Agent Management Platforms

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Comunicazioni aziendali globali

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Kate Mauser

Relazioni con gli analisti di Boomi

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