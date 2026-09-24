Boomi , l'azienda specializzata nell'attivazione dei dati per l'intelligenza artificiale, oggi ha reso nota la nomina di Mike Hickman a Direttore finanziario. Hickman guiderà l'organizzazione globale della finanza e della contabilità di Boomi, che comprende pianificazione e analisi finanziaria, contabilità, tesoreria, fiscalità e reportistica finanziaria. Hickman riferirà al Presidente e AD di Boomi, Steve Lucas.

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Boomi Appoints Mike Hickman as Chief Financial Officer

Hickman vanta trent'anni ai vertici della finanza presso aziende tecnologiche e di SaaS ad alta crescita, con esperienza nell'intero ciclo di vita aziendale: espansione tramite IPO, esecuzione di operazioni di privatizzazione e integrazione di grandi acquisizioni.

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Kristen Walker

Comunicazioni globali, Boomi

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