Boomi , l'azienda specializzata nell'attivazione dei dati per l'intelligenza artificiale, oggi ha annunciato di essere stata classificata al 1° posto come fornitore generale di software nelle ISG Buyers Guides™ per l'integrazione delle applicazioni 2026.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260811215007/it/

Boomi Ranked #1 Overall Leader in the 2026 ISG Buyers Guide™ for Application Integration

Nel report pubblicato da ISG Software Research, una divisione di ISG (Information Services Group), Boomi si è posizionata nella classifica più alta del quadrante di ISG, Exemplary. Secondo il report di ISG, “Boomi è stata designata un Leader Overall e in tutte le categorie”, una distinzione che nessun altro fornitore valutato ha ottenuto.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260811215007/it/

Contatto per i media:

Kristen Walker

Comunicazioni aziendali globali

kristenwalker@boomi.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire