Boomi , l'azienda di attivazione dei dati per l'IA, ha annunciato oggi l'acquisizione di Elementary Data, un fornitore della soluzione ampiamente adottata di osservabilità dei dati che alimenta ogni agente di flusso di lavoro e IA con dati affidabili. Dopo Lunar.dev , Elementary è la più recente acquisizione di Boomi, che rafforza la Boomi Enterprise Platform con l'osservabilità, la qualità, la governance e le capacità di rilevamento di cui le aziende hanno bisogno per offrire dati affidabili per l'IA.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20261019096455/it/

Boomi Acquires Elementary Data to Bring Trusted, Governed Data to the AI Era

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261019096455/it/

Contatto per i media:

Kristen Walker

Comunicazioni globali, Boomi

kristen.walker@boomi.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire