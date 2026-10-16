teamLab Planets TOKYO (di seguito “teamLab Planets”) ha svelato Body of Waves , (“Corpo di onde”), una nuova opera in cui i visitatori entrano con tutto il corpo in una scultura morbida.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20261014513505/it/

teamLab, Body of Waves, 2026, from the series Soft Black Hole - Your Body Becomes a Space that Influences Another Body, 2016-© teamLab *Shot in real space. No AI or CGI.

Inoltre Existence in the Flow Creates Vortices (“L’esistenza nella corrente crea vortici”), in cui si formano vortici alle spalle delle persone che risalgono la corrente, e Waterfall of Ephemeral Crystals (“Cascata di cristalli effimeri”), in cui il moto discendente di particelle luminose crea una cascata di luce, si sono evolute, ampliando ulteriormente l’esperienza che si vive a teamLab Planets.

Nuova opera

Body of Waves

Mentre cammini, i piedi affondano.

Questa forza si trasmette alla grande scultura morbida e flessibile che si estende sul pavimento, facendola deformare fisicamente.

La forza generata dal tuo corpo si propaga lentamente attraverso l’intera scultura. Allo stesso modo, la forza generata dal corpo di un’altra persona deforma la scultura e tale forza si trasmette a te. Fruendo gli effetti della stessa scultura, le persone si influenzano a vicenda attraverso la propria presenza e le forze che esercitano.

Innumerevoli luci scorrono continuamente dall’alto verso il basso, seguendo la forma in perenne mutamento della scultura.

La scultura qui non è un oggetto da osservare dall’esterno.

Le proprietà fisiche della scultura stessa diventano un medium che collega i corpi delle persone.

Questa scultura genera la propria forma a partire dalle relazioni tra i corpi delle persone, trasformandole continuamente.

Il tuo corpo e quello degli altri sono connessi in un unico spazio continuo, attraverso la catena di forze che si trasmettono lungo la scultura.

Opere evolute

Existence in the Flow Creates Vortices

Dietro le persone che risalgono la corrente si formano vortici.

Pur essendo stabile, un vortice è in costante movimento e si gonfia come una potente forma di vita.

Anche se l’esistenza del vortice si mantiene, le particelle d’acqua che lo compongono cambiano di momento in momento. Il vortice che si vede ora è creato da acqua completamente diversa rispetto allo stesso vortice visto qualche minuto fa. Il vortice, a differenza di una roccia, non può mantenere da solo una struttura stabile; viene invece creato e sostenuto dall’energia dell’acqua che fluisce continuamente verso l’interno e verso l’esterno.

Un vortice somiglia a una forma di vita perché anche la vita consuma energia e materia dall’esterno e le espelle, mantenendo la propria struttura ordinata all’interno di quel flusso. La vita è un vortice miracoloso che emerge da un flusso di energia in un mondo continuo.

L’acqua è rappresentata come un continuum di innumerevoli particelle d’acqua e le interazioni tra le particelle vengono calcolate per creare una simulazione tridimensionale del loro movimento. I vortici tracciano linee a partire dalle scie di queste particelle. L’insieme di linee tridimensionali viene poi ritagliato attraverso quello che teamLab chiama “spazio ultrasoggettivo”. A differenza dello spazio creato, o ritagliato, da lenti e prospettiva, lo spazio ultrasoggettivo non fissa il punto di vista dell’osservatore e, di conseguenza, ne libera il corpo. Il pavimento e le pareti su cui si vedono i vortici non diventano un confine tra l’osservatore e l’opera, e lo spazio dell’opera diventa continuo con lo spazio in cui esiste il corpo dell’osservatore.

Waterfall of Ephemeral Crystals

Quest’opera si basa su un lavoro precedente dedicato a una cascata naturale sulle montagne di Shikoku, Waterfall of Light Particles - Deep in the Mountains of Shikoku (2016-2017).

La luce si riflette solo sulle particelle d’acqua che compongono la cascata. Il moto discendente delle particelle luminose crea una cascata di particelle di luce. La luce della cascata illumina l’area circostante.

Nel buio, le particelle luminose lasciano una scia di luce, una post-immagine che sembra tracciare linee nello spazio. Dalla combinazione di queste tracce luminose residue nasce la cascata di luce.

teamLab Planets TOKYO

Con tutto il corpo, immergiti, percepisci, diventa una cosa sola con l’arte

teamLab Planets è un museo in cui si cammina nell’acqua, creato dal collettivo artistico teamLab.

Le opere cambiano in base alla presenza delle persone e l’esistenza delle opere è continua con il tuo corpo e con quello degli altri. Immergiti fisicamente negli enormi spazi delle opere, percepiscili con il corpo e fonditi con l’arte.

Informazioni per i visitatori

teamLab Planets TOKYO

https://www.teamlab.art/e/planets/

Toyosu, Tokyo ( 6-1-16 Toyosu, Koto-ku, Tokyo )

Orario di apertura: ogni giorno dalle 8:00 alle 22:00

*Si può entrare fino a un’ora prima della chiusura.

Video sulle caratteristiche più interessanti di teamLab Planets

https://youtu.be/kf8ZaAqgXow

Cartella stampa

https://www.dropbox.com/sh/ir7d2aui794eo6z/AAChbzX5wPsQm8cgkQ2ViFD4a?dl=0

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Ufficio PR teamLab Planets

E-mail: pr-info@planets.art

Per richieste di interviste:

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