Il Governo metropolitano di Tokyo ha presentato per tutto l'anno spettacoli di projection mapping proiettati sull'edificio del governo metropolitano di Tokyo, con l'ausilio di luci e suoni per esporre una vasta gamma di espressioni artistiche, come parte dei suoi sforzi di creare nuove attrazioni turistiche notturne a Tokyo.

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Siamo lieti di annunciare che la prima proiezione di “BOCCHI THE ROCK!” SeisyunComplex, una nuova opera di projection mapping ispirata dal popolarissimo anime “BOCCHI THE ROCK!”, si è tenuta sabato 20 giugno. In seguito a questa prima proiezione, l'opera verrà presentata durante l'intero anno come parte del programma settimanale e del weekend di “TOKYO Night & Light”.

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