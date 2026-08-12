BM3EAC Corp. (la “Società”), una società di acquisizione a scopo speciale (SPAC) registrata nelle Isole Cayman come società a responsabilità limitata esente da imposte e quotata all'Euronext Amsterdam, il mercato regolamentato gestito da Euronext Amsterdam N.V., oggi ha pubblicato la sua relazione semestrale per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 30 giugno 2026.

La relazione semestrale è scaricabile dal sito web della Società tramite il link seguente: https://www.BrigadeM3EAC.com/documents

INFORMAZIONI IMPORTANTI

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LIBERATORIA

La relazione semestrale della Società menzionata nel presente comunicato può includere dichiarazioni previsionali, che si basano sulle attuali aspettative e proiezioni relative a una combinazione aziendale, all'attività, all'economia e ad altre condizioni future della Società e sono valide unicamente alla data del presente documento.

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INFORMAZIONI

BM3EAC Corp.

c/o Brigade Capital Management, LP

399 Park Avenue, 16th Floor

New York, NY 10022

Email: BrigadeM3EAC@brigadecapital.com





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