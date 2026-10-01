Blue Matter oggi ha annunciato il lancio del suo Centro di eccellenza in scienze comportamentali (BeSci CoE), una struttura specializzata nell’ambito del team responsabile delle principali ricerche di mercato Blue Matter Insights. Il CoE applica scienze comportamentali come chiave di lettura strategica per decodificare il “perché” alla base delle decisioni prese da operatori sanitari, pazienti, caregiver e altri stakeholder.

Le decisioni nel settore biofarmaceutico dipendono dalla comprensione del motivo per cui i clienti agiscono in un determinato modo. Le ricerche tradizionali riescono ad acquisire bene ciò che gli stakeholder dichiarano, ma spesso trascurano i fattori trainanti inconsci, i pregiudizi, le emozioni e i contesti che plasmano l’effettivo comportamento.

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