Enry’s Island S.p.A. (WBAG:EIOS), venture builder internazionale con sedi alle Isole Tremiti e nel Metaverso, annuncia che BLK Global PLC , una delle portfolio company del proprio ecosistema, ha completato con successo l’ammissione alla negoziazione su Euronext Access Dublino.

Le contrattazioni sul titolo sono iniziate venerdì 31 luglio 2026, con ticker BLKX e ISIN GB00BPSKS130 .

BLK è una delle migliaia di application giunte a Enry’s Island che, dopo un periodo di assessment basato sull’ Enry’s Model , ha ottenuto un piano di incubazione e accelerazione della durata di un anno. Il percorso ha accompagnato la società nelle successive fasi di crescita fino all’attuale quotazione.

Alessandro Pacciana, Investor Relations Manager di Enry’s Island S.p.A., ha dichiarato:

“Quella di BLK è la seconda quotazione in Borsa in due anni tra le portfolio company di Enry’s Island, a sua volta primo venture builder quotato al mondo. Siamo orgogliosi che Gabriele, Aleksandra, Lalu e tutto il team BLK rappresentino un ulteriore esempio della competitività dell’Enry’s Model rispetto ai tradizionali modelli di incubazione, accelerazione e venture building.”

I numeri della quotazione

BLK opera attraverso un marketplace digitale peer-to-peer per la compravendita e la logistica di materie prime.

Capitale sociale emesso : 16.666.375 azioni

Prezzo di riferimento : €2,92 per azione

Capitalizzazione implicita : €48,7 milioni

Fatturato FY2025 : £20,7 milioni, +276% rispetto a £5,5 milioni nel FY2024

EBITDA rettificato FY2025 : £1,05 milioni

Commodity sulla piattaforma : oltre $15 miliardi a dicembre 2025

L’ammissione è avvenuta tramite quotazione diretta, senza emissione di nuove azioni né raccolta di capitale.

Assiduous ha agito in qualità di Listing Sponsor, portando a Dublino il proprio modello Neo Sponsor®, già utilizzato per oltre 170 quotazioni sui mercati Euronext Access di Parigi, Bruxelles e Lisbona.

Un nuovo traguardo per Enry’s Island

La quotazione di BLK rappresenta la seconda operazione di questo tipo tra le portfolio company di Enry’s Island nell’arco di due anni, con una terza IPO già in preparazione.

Enry’s Island, quotata dal 2023 alla Vienna Stock Exchange (WBAG:EIOS), accompagna le proprie portfolio company lungo un percorso che può partire dall’incubazione e dall’accelerazione e arrivare, dopo anni di crescita, fino ai mercati pubblici.

Luigi Valerio Rinaldi, Chairman & CEO di Enry’s Island S.p.A., ha dichiarato:

“Le IPO rappresentano per noi una delle più ambite strategie di valorizzazione dei nostri asset. Avere già due portfolio company quotate su due diverse borse internazionali, con una terza in arrivo, conferma la direzione intrapresa e la validità del nostro modello. I risultati arrivano quando si lavora con metodo, senza scorciatoie.”

Con la quotazione di BLK, le società dell’ecosistema Enry’s Island quotate in Borsa raggiungono un valore complessivo di circa 100 milioni di euro, a cui si aggiungono oltre 20 società private dell’ecosistema.

Gabriele Dadò, CEO di BLK, ha aggiunto:

“Euronext Access Dublino rappresenta un punto di partenza ideale per la prossima fase di crescita di BLK, permettendoci di rafforzare il profilo pubblico della società e ampliare l’accesso a capitali e partner internazionali.

Verso il Gaming: le Best Practice del Web2 in Vista delle Nuove Portfolio Company

Enry’s Island S.p.A. ha inoltre commentato: "Siamo fieri della traction ottenuta dal comparto web2 delle nostre società, certi che trasferiremo nelle nostre nuove portfolio company in ambito gaming, dove incredibili partnership e approdi sull’isola stanno per generare i loro effetti vistosi sulla scena VC internazionale, queste best practice, arrivando a valorizzare per primi i migliori leader del mondo gaming del futuro. I migliori verranno invitati nel nostro reality, che produrremo nella nostra phygital arena RVA, creando un nuovo modo di vivere e comunicare la startup community mondiale, soprattutto in ambito gaming. Stay tuned. On TV."

Enry’s Island S.p.A. continua così a dimostrare la propria visione pionieristica, restando al fianco delle proprie portfolio company lungo l’intero percorso che va dall’incubazione fino ai mercati pubblici, e trasformando ogni nuova quotazione in un traguardo condiviso dell’intero ecosistema.

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Alessandro Pacciana

alessandro.pacciana@enrysisland.com





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