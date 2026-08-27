Nell'ottica di ampliamento delle proprie iniziative per abilitare l'intelligenza artificiale (AI) sicura e basata sulle informazioni in tutto il settore dell'energia, Bidgely ha annunciato il calendario 2027 della serie di conferenze EmPOWER AI . Forte di un summit globale a Chicago, fiore all'occhiello dell'iniziativa, che vedrà la partecipazione dell'utility PSEG Long Island, oltre a forum regionali a Calgary e nella regione EMEA, la serie di conferenze coincide con un contesto di trasferimento di decenni di dati isolati in silos in data lake sul cloud e di implementazione di infrastrutture GenAI orizzontali da parte delle aziende di servizi di pubblica utilità.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260826850046/it/

Bidgely's 2027 EmPOWER AI series demonstrates how to turn raw data investments into practical, bottom-line ROI.

La serie EmPOWER AI 2027 richiama il tema di quest'anno, Shift and Build (Trasformazione e realizzazione), e affronta una realtà fondamentale per il settore dell'energia: le sole infrastrutture non creano valore, che dipende invece dal livello di intelligence generato al di sopra delle stesse infrastrutture. Per le aziende dei servizi di pubblica utilità che valutano tempistiche e modalità di questa transizione, la conferenza mostra come trasformare gli investimenti effettuati nei dati grezzi in un ROI concreto e tangibile tramite tre obiettivi principali: Shift the Experience (Trasformare l'esperienza), Shift Load (Trasformare il carico) e Shift CapEx (Trasformare il CapEx).

"L'organizzazione della conferenza 2027 EmPOWER AI offre a PSEG Long Island un'opportunità eccezionale per consolidare la nostra storica partnership con Bidgely e sottolineare i vantaggi realizzati insieme", ha dichiarato Lou DeBrino, vicepresidente delle Operazioni clienti di PSEG Long Island. "Questo evento si distingue dal panorama abituale del settore tecnologico per offrire una visione onesta e supportata da esperti su come l'AI e i dati sull'energia non solo risolvono le difficoltà operative del mondo reale, ma migliorano drasticamente l'esperienza dei clienti che serviamo".

Un'esperienza consolidata di innovazione e collaborazione nel settore dei servizi di pubblica utilità

La serie di conferenze annuali di Bidgely si è affermata come il principale forum del settore energetico incentrato sui servizi di pubblica utilità, con il supporto di organizzatori del calibro di OG&E , PacifiCorp e Avista .

Puntando i riflettori su implementazioni e iniziative concrete, EmPOWER AI offre una guida pratica per la modernizzazione delle operazioni; la serie richiama a cadenza regolare relatori e partecipanti d'eccellenza di fornitori di energia di alto livello, come SDG&E, APS, Dominion Energy, Ameren Illinois, SoCalGas, Southern Company, NV Energy, Rocky Mountain Power, DEWA, Tata Power ed Electric Ireland, con la partecipazione di partner tecnologici strategici quali Glean, Itron, Infosys, AWS e Microsoft.

I partecipanti scopriranno che la piattaforma UtilityAI™ di Bidgely, il collaudato motore di machine learning alla base di oltre un decennio di esperienza dei clienti del settore dei servizi di pubblica utilità, genera un impatto tangibile in comparti quali elettrificazione, gestione della domanda di energia (DSM), modernizzazione della rete, accessibilità economica e presentazione dei piani IRP. L'evento illustrerà come l'AI generativa e agentiva stia contribuendo al progresso di questa tecnologia, presentando applicazioni pratiche che vanno dalle interfacce conversazionali e dall'IVR self-service ai modelli MCP all'avanguardia e agli agenti AI. Tramite i workshop interattivi, i leader del settore dei servizi di pubblica utilità esamineranno anche le opzioni flessibili e sicure di implementazione "Build vs. Buy" (Realizza invece di acquistare) targate Bidgely, disponibili negli ambienti dei cloud pubblici, dei cloud privati ​​e in loco.

Argomenti principali della serie di conferenze 2027

Pensata su misura per aziende di servizi di pubblica utilità, rivenditori di energia e gestori di sistemi di distribuzione (DSO) di elettricità, gas e doppi combustibili, ogni conferenza prevede workshop interattivi e tavole rotonde progettati per affrontare iniziative specifiche di ciascuna regione, come:

Coinvolgimento personalizzato dei clienti nell'ambito dell'accessibilità economica, dei costi elevati delle bollette e della riduzione dell'OpEx

Maggiore soddisfazione e coinvolgimento dei clienti: incrementare l'interazione e il CSAT con il monitoraggio dinamico dell'energia, informazioni personalizzate, avvisi tempestivi e una guida interattiva che semplifica la comprensione delle bollette e promuove l'azione.

incrementare l'interazione e il CSAT con il monitoraggio dinamico dell'energia, informazioni personalizzate, avvisi tempestivi e una guida interattiva che semplifica la comprensione delle bollette e promuove l'azione. Accessibilità economica ed efficienza energetica: alleggerire il peso dei consumi energetici per i clienti in base al reddito tramite informazioni dettagliate sui singoli elettrodomestici che consentono alle famiglie di risparmiare direttamente sulle bollette e ad adottare soluzioni pratiche per l'efficienza energetica e l'assistenza.

alleggerire il peso dei consumi energetici per i clienti in base al reddito tramite informazioni dettagliate sui singoli elettrodomestici che consentono alle famiglie di risparmiare direttamente sulle bollette e ad adottare soluzioni pratiche per l'efficienza energetica e l'assistenza. Contenimento delle spese operative e dei costi di servizio: diminuzione delle chiamate per le bollette elevate grazie alla risoluzione automatizzata delle richieste, all'intelligenza energetica fondata sull'IVR, ai tempi medi di gestione (AHT) più rapidi, a una migliore risoluzione al primo contatto (FCR) e a un minor numero di interventi in loco.

Spostamento dei carichi con l'ottimizzazione degli orari di utilizzo (TOU)

Gestione dei picchi di carico: utilizzare l'intelligence a livello di circuito per individuare i picchi di domanda, dare priorità alle linee di alimentazione con capacità limitata e attivare interventi mirati (tariffa gestita e risposta alla domanda) prima di arrivare al sovraccarico dell'infrastruttura.

utilizzare l'intelligence a livello di circuito per individuare i picchi di domanda, dare priorità alle linee di alimentazione con capacità limitata e attivare interventi mirati (tariffa gestita e risposta alla domanda) prima di arrivare al sovraccarico dell'infrastruttura. Ottimizzazione dei TOU: mappare i carichi dei clienti a livello di singolo elettrodomestico rispetto ai vincoli della rete per favorire il consumo flessibile (veicoli elettrici ed elettrodomestici con forte consumo energetico) al di fuori delle ore di punta e appiattire la domanda di picco.

mappare i carichi dei clienti a livello di singolo elettrodomestico rispetto ai vincoli della rete per favorire il consumo flessibile (veicoli elettrici ed elettrodomestici con forte consumo energetico) al di fuori delle ore di punta e appiattire la domanda di picco. Sconti per i clienti e adozione dei programmi: abbinare la formazione sulle tariffe con modelli su misura di impatto sulla bolletta, incentivi mirati e sconti per aumentare la partecipazione e ottenere risparmi quantificabili legati al comportamento.

Analisi avanzate

Programmi mirati: individuare i candidati con un'elevata propensione per le iniziative relative a sistemi HVAC, pompe per piscine, energia solare, batterie e veicoli elettrici, per concentrare gli investimenti e triplicare il ROI .

individuare i candidati con un'elevata propensione per le iniziative relative a sistemi HVAC, pompe per piscine, energia solare, batterie e veicoli elettrici, per concentrare gli investimenti e triplicare il ROI . Risultati programmatici per le aziende attive nei servizi di pubblica utilità: velocizzare gli interventi per l'efficientamento energetico, l'ammodernamento degli elettrodomestici e l'adesione ai sistemi di generazione distribuita, utilizzando al contempo un sistema di misurazione a circuito chiuso per convalidare i risparmi e ottimizzare i finanziamenti.

velocizzare gli interventi per l'efficientamento energetico, l'ammodernamento degli elettrodomestici e l'adesione ai sistemi di generazione distribuita, utilizzando al contempo un sistema di misurazione a circuito chiuso per convalidare i risparmi e ottimizzare i finanziamenti. Programmi marketing mirati: sostituite le campagne marketing non specifiche con la segmentazione basata su propensioni e posizione geografica per ridurre gli sprechi di denaro in pubblicità, aumentare le conversioni e divulgare messaggi pertinenti.

Pianificazione della rete di distribuzione e abilitazione delle risorse DER

Flessibilità del carico e resilienza della rete: individuare i carichi flessibili a livello di linea e attivare risorse DER mirate per attenuare lo stress dell'elettrificazione e rimandare costosi interventi di potenziamento.

individuare i carichi flessibili a livello di linea e attivare risorse DER mirate per attenuare lo stress dell'elettrificazione e rimandare costosi interventi di potenziamento. Pianificazione e infrastrutture di rete più intelligenti: coniugare i profili di carico a livello di singolo dispositivo e i trend di adozione delle risorse DER per migliorare le previsioni a lungo termine, modellare le interconnessioni dei data center e orientare gli investimenti per la capacità.

Modelli di AI generativa e agentica

Integrazione dell'AI agentica all'insegna della semplicità: implementazione degli agenti AI autonomi sulle infrastrutture cloud esistenti per eseguire le azioni più appropriate in ambito di assistenza, marketing e pianificazione, senza sovraccarichi legati a eliminazioni e sostituzioni delle infrastrutture esistenti.

Una piattaforma AI verticale dedicata alle aziende moderne attive nei servizi di pubblica utilità

Progressi dell'UtilityAI™: evoluzione di AMI 2.0 con agenti DI in tempo reale sui contatori, flussi di lavoro con apprendimento automatico e analisi predittive che passano dall'analisi storica alla risposta in tempo reale della rete.

evoluzione di AMI 2.0 con agenti DI in tempo reale sui contatori, flussi di lavoro con apprendimento automatico e analisi predittive che passano dall'analisi storica alla risposta in tempo reale della rete. Ottimizzazione del valore di AMI 1.0 per l'adozione di AMI 2.0: estrazione del massimo ROI possibile dalla precedente infrastruttura AMI 1.0 prima di incrementare l'intelligenza periferica per AMI 2.0.

estrazione del massimo ROI possibile dalla precedente infrastruttura AMI 1.0 prima di incrementare l'intelligenza periferica per AMI 2.0. Una piattaforma AI verticale: un livello di intelligence unificato, incentrato sulle esigenze delle aziende moderne attive nei servizi di pubblica utilità, non un sistema AI generico adattato a posteriori.

"Le aziende attive nei servizi di pubblica utilità stanno ampliando rapidamente le proprie infrastrutture per i dati cloud e adottando la GenAI orizzontale, ma gli strumenti generici non dispongono ancora del contesto specifico per il settore. Bidgely offre il livello essenziale di AI verticale che trasforma il modo di operare delle aziende dei servizi di pubblica utilità e accelera la nostra evoluzione da soluzione specializzata per l'esperienza del cliente a piattaforma di AI aziendale per l'intero ecosistema dell'energia", è il commento di Abhay Gupta, CEO di Bidgely.

Programma degli eventi globali per il 2027

Calgary, Alberta: febbraio 2027

febbraio 2027 Chicago, Illinois (evento principale): 11-13 maggio 2027

11-13 maggio 2027 EMEA: ottobre 2027

"Per i fornitori di energia si sta aprendo una fase cruciale in cui il successo operativo dipende dalla qualità dei dati e dall'automazione intelligente", ha aggiunto Gautam M. Aggarwal, presidente e Chief Revenue Officer (CRO) di Bidgely. "Il nostro obiettivo, per la serie di conferenze EmPOWER AI, è fornire contenuti di grande impatto basati su esperienze reali di altri operatori del settore; richiamando il giusto mix di partner, analisti, dirigenti, responsabili di programma ed esperti di AI, le aziende attive nei servizi di pubblica utilità imparano ad affrontare le sfide attuali e a pianificare il futuro".

Sono già aperte le registrazioni agli eventi di 2027 EmPOWER AI; per ulteriori informazioni visitare la pagina: www.bidgely.com/empower-ai/ .

Informazioni su Bidgely

Bidgely è il pioniere di intelligence energetica basata sull'IA, che trasforma i dati grezzi del contatore in informazioni ad alta definizione per le utenze globali. Al servizio di oltre 50 milioni di abitazioni, la piattaforma UtilityAI™ dell'azienda utilizza 19 brevetti di base per ottimizzare la visibilità della rete, le operazioni dei call center e il coinvolgimento personalizzato dei clienti. Riconosciuta da Fast Company come un'azienda tra le "Top 10 Most Innovative Applied AI" (Le prime 10 aziende con IA applicata più innovativa), Bidgely integra le analisi di precisione dell'energia con ecosistemi orizzontali di IA come Microsoft Copilot e AWS per modernizzare la rete con precisione a livello di singolo edificio. www.bidgely.com | bidgely.com/insights

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260826850046/it/

Christine Bennett

Bidgely

press@bidgely.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire