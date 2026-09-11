BGC Group Inc. (Nasdaq: BGC) (“BGC”), uno dei principali broker globali e società tecnofinanziaria operante in importanti mercati finanziari, oggi ha annunciato il lancio di Fenics AI e la conclusione, da parte della sua controllata Aurel BGC , della sua prima transazione istituzionale in assoluto in derivati azionari quotati gestita interamente tramite l’intelligenza artificiale, utilizzando sistemi autonomi basati sull’IA per gestire il flusso operativo di trading dalla scoperta dei prezzi all’esecuzione.

Fenics AI, la nuova tecnologia BGC proprietaria per il trading con l’IA, ha organizzato questa operazione storica il 3 settembre 2026 su opzioni SMI (Swiss Market Index) quotate all’Eurex tra due conti istituzionali, tra cui Hudson Bay Capital .

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