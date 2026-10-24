BeOne Medicines Ltd. (Nasdaq: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), società oncologica globale, oggi ha annunciato nuovi dati provenienti da vari farmaci sperimentali diversificati in tutte le sue aree terapeutiche prioritarie relative ai tumori solidi al Congresso 2026 dell'European Society for Medical Oncology (ESMO), che si svolge a Madrid dal 23 al 27 ottobre.

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