BeOne Medicines Ltd. (Nasdaq: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), azienda oncologica globale, oggi ha annunciato nuovi risultati di sopravvivenza della seconda analisi ad interim (IA2) e un'analisi finale formale dello studio clinico di Fase 3 HERIZON-GEA-01, confermando ulteriormente il beneficio di TEVIMBRA ® (tislelizumab) più ZIIHERA ® (zanidatamab) e chemioterapia come trattamento di prima linea per i pazienti affetti da adenocarcinoma gastroesofageo (GEA) HER2 positivo localmente avanzato o metastatico.

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