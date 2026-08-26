BeOne Medicines Ltd. (Nasdaq: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), azienda globale attiva nel settore oncologico, oggi ha annunciato che la Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha approvato la domanda di licenza integrativa per prodotti biologici (supplemental Biologics License Application, sBLA) per TEVIMBRA ® (tislelizumab) in associazione con ZIIHERA ® (zanidatamab) e chemioterapia per il trattamento di prima linea di pazienti adulti affetti da adenocarcinoma HER2-positivo (HER2+) gastrico, della giunzione gastroesofagea o esofageo (GEA) non resecabile, localmente avanzato o metastatico.

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