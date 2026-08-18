Beno, la piattaforma dedicata alle esperienze di lusso di Dubai, ha annunciato l'apertura di una nuova lounge premium per gli ospiti a Marsa Al Arab, realizzata in collaborazione con il Jumeirah Group, la divisione alberghiera di Dubai Holding. La lounge aggiunge un servizio di assistenza agli ospiti, con personale presente in modo permanente, a uno dei più recenti complessi marittimi extra-lusso di Dubai. Il porto turistico di Marsa Al Arab, gestito da D-Marin e adiacente al Jumeirah Burj Al Arab, offre 82 posti barca per yacht fino a 61 metri e vanta le certificazioni Superyacht Ready e Bandiera Blu.

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Beno's guest lounge on the marina promenade at Marsa Al Arab, Dubai, with the 115-ft yacht Santorini berthed opposite (Photo: AETOSWire)

Beno coordina il noleggio di yacht direttamente dalla lounge, avvalendosi di una flotta di nove imbarcazioni ormeggiate presso il porto turistico. Tra queste figura il Santorini, un superyacht di 115 piedi dotato di cinque cabine in grado di accogliere fino a 12 ospiti per il pernottamento e fino a 80 ospiti per le gite giornaliere. Lo yacht è dotato di vasca idromassaggio e flybridge ed è gestito da un equipaggio multilingue. Gli ospiti possono inoltre arricchire la propria esperienza di noleggio di yacht privati con servizi aggiuntivi quali moto d'acqua, flyboard, wakeboard, pesca e altre attività. Il personale di Beno può inoltre organizzare i trasferimenti verso i centri dedicati agli sport acquatici. La società gestisce strutture per gli sport acquatici in tutti gli hotel del portafoglio Jumeirah a Dubai e presso il Jumeirah Beach Residence.

Le prenotazioni possono essere effettuate presso la lounge, tramite il sito web di Beno o tramite l'app mobile della società. Oltre ai metodi di pagamento convenzionali, Beno accetta anche le criptovalute, un'opzione ancora relativamente rara tra gli operatori di charter e di mobilità nella regione.

"Noi di Beno crediamo nella ridefinizione dei servizi di trasporto e di lifestyle attraverso l'innovazione, le partnership strategiche e la crescita sostenibile", ha affermato Aiham Bader, CEO e fondatore di Beno. "La nostra visione è quella di arricchire i vostri viaggi, offrirvi esperienze uniche e definire nuovi standard di eccellenza in ogni servizio che proponiamo. Con un impegno costante verso il progresso, continueremo a promuovere soluzioni su misura, ad adottare tecnologie all'avanguardia e a creare un'eredità di grande impatto che vada oltre ogni aspettativa".

Oltre al noleggio di yacht e agli sport acquatici, Beno offre tour in elicottero, esperienze nel deserto, noleggio di supercar e servizi di jet privati, proponendo a residenti e visitatori modalità ricercate per vivere al meglio Dubai.

Informazioni su Beno: è una piattaforma dedicata al lifestyle di lusso e alla mobilità con sede a Dubai che offre servizi di noleggio di auto di lusso, yacht, jet privati, elicotteri, buggy e attività acquatiche in tutti gli Emirati Arabi Uniti, con sedi operative a Marsa Al Arab, Umm Suqeim 3 e Jumeirah Beach Residence. www.beno.com

Fonte: AETOSWire

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Nizar Shehada

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