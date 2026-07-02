Bending Spoons S.p.A. ("Bending Spoons"), azienda leader nel settore tecnologico, annuncia oggi la chiusura della propria offerta pubblica iniziale, per un totale di 57.971.015 azioni ordinarie a un prezzo dell'offerta pubblica iniziale di $29,00 per azione. L'offerta ha riguardato 34.398.640 azioni vendute da Bending Spoons e 23.572.375 azioni vendute da alcuni azionisti venditori (gli "Azionisti Venditori"). I proventi lordi dell'offerta per Bending Spoons, al lordo di sconti e commissioni di underwriting e delle altre spese dell'offerta, sono stati pari a circa $953.917.285,50. Bending Spoons non ha ricevuto alcun provento dalla vendita di azioni da parte degli Azionisti Venditori.

Le azioni ordinarie di Bending Spoons hanno iniziato a essere negoziate sul Nasdaq Global Select Market il 1° luglio 2026 con il ticker "BSP".

Goldman Sachs International, J.P. Morgan e Allen & Company LLC svolgono il ruolo di joint lead book-running manager dell'offerta. Wells Fargo Securities, BofA Securities, Jefferies, Evercore ISI, BNP Paribas, Mizuho, Societe Generale, Crédit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo (IMI CIB Division), UniCredit e Banca Akros – Gruppo Banco BPM svolgono il ruolo di joint book-running manager dell'offerta.

Una dichiarazione di registrazione relativa a questi titoli è stata dichiarata efficace dalla U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") il 30 giugno 2026. Un prospetto relativo all'offerta e descrittivo dei relativi termini è stato depositato presso la SEC ed è disponibile sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov . Copie del prospetto possono inoltre essere richieste a:

Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, per telefono al +1 (866) 471-2526, o via email a prospectus-ny@ny.email.gs.com ;

; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, o via email a prospectus-eq_fi@jpmchase.com e postsalemanualrequests@broadridge.com ; oppure

e ; oppure Allen & Company LLC, Attention: Prospectus Department, 711 Fifth Avenue, 9th floor, New York, NY 10022, per telefono al +1 (212) 339-2220, o via email a allenprospectus@allenco.com .

Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita né una sollecitazione di offerte di acquisto di titoli, e non costituisce un'offerta, una sollecitazione o una vendita in nessuna giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi della normativa vigente in tale giurisdizione.

A proposito di Bending Spoons

Bending Spoons si fonda sulla convinzione che l'eccellenza operativa consenta una crescita efficiente attraverso acquisizioni. La società acquisisce aziende digitali, mette in atto trasformazioni profonde e ottimizzazioni continue per aumentarne i profitti in modo sostenibile e reinveste poi in ulteriori acquisizioni, alimentando così un volano di crescita. La società esegue questa strategia da oltre un decennio e, ad oggi, non ha mai ceduto un’azienda di rilievo.

Bending Spoons mira a immaginare la versione di maggior successo possibile dell’azienda acquisita e lavora per colmare il divario tra lo stato attuale e tale visione in modo rapido e completo. La trasformazione è tipicamente profonda e comprende la riorganizzazione dei team, il potenziamento delle tecnologie, la riprogettazione delle interfacce utente, l'accelerazione dello sviluppo del prodotto e il miglioramento del marketing e della monetizzazione. L'intelligenza artificiale è spesso sia una componente centrale della visione che uno strumento chiave per attuare la trasformazione.

La performance di Bending Spoons origina dalla sua Piattaforma — che comprende persone, tecnologie proprietarie e dati proprietari — e riflette un intenso focus nel raggiungere straordinarie densità di talento, forza culturale e capacità tecniche.

Le aziende principali di Bending Spoons includono AOL, Brightcove, Eventbrite, Evernote, Harvest, komoot, Remini, StreamYard, Vimeo e WeTransfer. A marzo 2026, la società ha servito più di 500 milioni di utenti attivi mensili e più di 9 milioni di clienti paganti mensili.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260702687302/it/

Per maggiori informazioni rivolgersi a:

Christy Keenan

Bending Spoons S.p.A.

ck@bendingspoons.com





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