Bending Spoons S.p.A. ("Bending Spoons"), azienda leader nel settore tecnologico, annuncia oggi il prezzo della propria offerta pubblica iniziale ("IPO"), pari a $29,00 per azione. Vengono offerte complessivamente 57.971.015 azioni ordinarie, di cui 34.398.640 offerte da Bending Spoons e 23.572.375 offerte da alcuni azionisti venditori (gli "Azionisti Venditori"). Bending Spoons non riceverà alcun provento dalla vendita di azioni da parte degli Azionisti Venditori.

Si prevede che le azioni inizieranno a essere negoziate sul Nasdaq Global Select Market con il ticker "BSP" il 1° luglio 2026. La chiusura dell'offerta è prevista per il 2 luglio 2026, subordinatamente alle consuete condizioni sospensive. Inoltre, Bending Spoons e gli Azionisti Venditori hanno concesso agli underwriter un'opzione per l'acquisto di un massimo di ulteriori 5.244.026 azioni ordinarie da Bending Spoons e di un massimo di ulteriori 3.451.626 azioni ordinarie dagli Azionisti Venditori al prezzo dell'offerta pubblica iniziale, al netto di sconti e commissioni di underwriting.

Goldman Sachs International, J.P. Morgan e Allen & Company LLC svolgono il ruolo di joint lead book-running manager dell'offerta. Wells Fargo Securities, BofA Securities, Jefferies, Evercore ISI, BNP Paribas, Mizuho, Societe Generale, Crédit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo (IMI CIB Division), UniCredit e Banca Akros – Gruppo Banco BPM svolgono il ruolo di joint book-running manager dell'offerta.

Una dichiarazione di registrazione relativa a questi titoli è stata dichiarata efficace dalla U.S. Securities and Exchange Commission il 30 giugno 2026. L'offerta sarà effettuata esclusivamente tramite un prospetto. Le copie del prospetto definitivo relativo all'offerta, una volta disponibili, potranno essere richieste a:

Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, per telefono al +1 (866) 471-2526, o via email a prospectus-ny@ny.email.gs.com ;

; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, o via email a prospectus-eq_fi@jpmchase.com e postsalemanualrequests@broadridge.com ; oppure

e ; oppure Allen & Company LLC, Attention: Prospectus Department, 711 Fifth Avenue, 9th floor, New York, NY 10022, per telefono al +1 (212) 339-2220, o via email a allenprospectus@allenco.com .

Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita né una sollecitazione di offerte di acquisto di titoli, e non costituisce un'offerta, una sollecitazione o una vendita in nessuna giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi della normativa vigente in tale giurisdizione.

Alcune dichiarazioni contenute in questo comunicato stampa costituiscono dichiarazioni previsionali ( forward-looking statements ), anche in riferimento alla chiusura dell'IPO. Il management ha basato tali dichiarazioni previsionali sulle proprie attuali aspettative, ipotesi, stime e proiezioni. Pur ritenendo ragionevoli tali aspettative, ipotesi, stime e proiezioni, le dichiarazioni previsionali sono soltanto delle previsioni e comportano rischi e incertezze, noti e ignoti, molti dei quali esulano dal controllo del management. Tali dichiarazioni comportano rischi e incertezze che potrebbero far sì che i risultati, le prestazioni o i traguardi effettivi di Bending Spoons differiscano in misura sostanziale da qualsiasi risultato, prestazione o traguardo futuro espresso o implicito in tali dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali si riferiscono unicamente alla data in cui vengono rese. Si invitano i lettori a non fare eccessivo affidamento sulle dichiarazioni previsionali e, salvo quanto richiesto dalla legge, Bending Spoons non si assume alcun obbligo e non intende aggiornare o rivedere tali dichiarazioni previsionali, in conseguenza di nuove informazioni, eventi futuri o altre ragioni.

A proposito di Bending Spoons

Bending Spoons si fonda sulla convinzione che l'eccellenza operativa consenta una crescita efficiente attraverso acquisizioni. La società acquisisce aziende digitali, mette in atto trasformazioni profonde e ottimizzazioni continue per aumentarne i profitti in modo sostenibile e reinveste poi in ulteriori acquisizioni, alimentando così un volano di crescita. La società esegue questa strategia da oltre un decennio e, ad oggi, non ha mai ceduto un’azienda di rilievo.

Bending Spoons mira a immaginare la versione di maggior successo possibile dell’azienda acquisita e lavora per colmare il divario tra lo stato attuale e tale visione in modo rapido e completo. La trasformazione è tipicamente profonda e comprende la riorganizzazione dei team, il potenziamento delle tecnologie, la riprogettazione delle interfacce utente, l'accelerazione dello sviluppo del prodotto e il miglioramento del marketing e della monetizzazione. L'intelligenza artificiale è spesso sia una componente centrale della visione che uno strumento chiave per attuare la trasformazione.

La performance di Bending Spoons origina dalla sua Piattaforma — che comprende persone, tecnologie proprietarie e dati proprietari — e riflette un intenso focus nel raggiungere straordinarie densità di talento, forza culturale e capacità tecniche.

Le aziende principali di Bending Spoons includono AOL, Brightcove, Eventbrite, Evernote, Harvest, komoot, Remini, StreamYard, Vimeo e WeTransfer. A marzo 2026, la società ha servito più di 500 milioni di utenti attivi mensili e più di 9 milioni di clienti paganti mensili.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260630588443/it/

Per maggiori informazioni rivolgersi a:



Christy Keenan

Bending Spoons S.p.A.

ck@bendingspoons.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire