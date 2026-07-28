Bending Spoons S.p.A. (NASDAQ: BSP) ha annunciato oggi di aver sottoscritto un nuovo finanziamento a medio-lungo termine da 500 milioni di euro erogato da HSBC Continental Europe (in qualità di Sole Coordinator e MLA), Intesa Sanpaolo S.p.A. (in qualità di SACE Agent e MLA) e BPER Banca Corporate & Investment Banking (in qualità di Structuring Advisor e MLA). La linea di finanziamento, con scadenza a marzo 2031, beneficia di una garanzia fornita da SACE nel quadro della sua missione di sostegno alla crescita internazionale delle imprese italiane.

Insieme a ulteriori 495 milioni di euro di finanziamento Term Loan A e a un incremento di 490 milioni di euro dei commitment nell’ambito della linea di credito revolving di Bending Spoons, l'operazione porta a 1,49 miliardi di euro l’importo complessivo delle linee di finanziamento nuove e incrementate sottoscritte da Bending Spoons dall’inizio del secondo trimestre. Sia il finanziamento Term Loan A sia gli ulteriori commitment sulla linea di credito revolving sono disponibili per finalità aziendali generali e acquisizioni. Ciascuna linea ha scadenza a marzo 2031.

“Siamo grati per il costante supporto di SACE e dei nostri partner finanziari,” ha dichiarato Davide Scarpazza, co-chief financial officer di Bending Spoons. “Queste operazioni rafforzano le nostre risorse di capitale e ci offrono ulteriore flessibilità finanziaria. Il nostro obiettivo è massimizzare il valore per azione nel lungo termine e restiamo concentrati sull’impiego del capitale in modo disciplinato per generare rendimenti interessanti e ponderati per il rischio, principalmente attraverso acquisizioni.”

“Bending Spoons è un chiaro esempio di come l’innovazione italiana, unita a un’eccezionale densità di talento, possa competere e crescere su scala globale,” ha dichiarato Michele Pignotti, amministratore delegato di SACE. “Questa operazione conferma l’impegno di SACE nel sostenere le aziende leader italiane che investono nell’innovazione, si espandono nei mercati globali e contribuiscono alla competitività dell’ecosistema dell’innovazione italiano.”

Informazioni su Bending Spoons

Bending Spoons si fonda sulla convinzione che l'eccellenza operativa consenta una crescita efficiente attraverso acquisizioni. La società acquisisce aziende digitali, mette in atto trasformazioni profonde e ottimizzazioni continue per aumentarne i profitti in modo sostenibile e reinveste poi in ulteriori acquisizioni, alimentando così un volano di crescita. La società esegue questa strategia da oltre un decennio e, ad oggi, non ha mai ceduto un’azienda di rilievo.

Bending Spoons mira a immaginare la versione di maggior successo possibile dell’azienda acquisita e lavora per colmare il divario tra lo stato attuale e tale visione in modo rapido e completo. La trasformazione è tipicamente profonda e comprende la riorganizzazione dei team, il potenziamento delle tecnologie, la riprogettazione delle interfacce utente, l'accelerazione dello sviluppo del prodotto e il miglioramento del marketing e della monetizzazione. L'intelligenza artificiale è spesso sia una componente centrale della visione che uno strumento chiave per attuare la trasformazione.

La performance di Bending Spoons origina dalla sua Piattaforma — che comprende persone, tecnologie proprietarie e dati proprietari — e riflette un intenso focus nel raggiungere straordinarie densità di talento, forza culturale e capacità tecniche.

Le aziende principali di Bending Spoons includono AOL, Brightcove, Eventbrite, Evernote, Harvest, komoot, Remini, StreamYard, Vimeo e WeTransfer. A marzo 2026, la società ha servito più di 500 milioni di utenti attivi mensili e più di 9 milioni di clienti paganti mensili.

Informazioni su SACE

SACE è l’Export Credit Agency italiana, interamente controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. È specializzata nel sostenere la crescita delle imprese italiane attraverso un’ampia gamma di strumenti e soluzioni per favorire l’export e la competitività, tra cui gestione e protezione dai rischi, garanzie finanziarie, factoring, servizi di consulenza e business matching. Con una rete di export advisor distribuiti in 23 uffici in Italia e nei mercati ad alto potenziale per il Made in Italy, SACE gestisce un portafoglio di operazioni assicurate e investimenti garantiti per un valore di circa 290 miliardi di euro in 200 mercati nel mondo.

Dichiarazioni previsionali (Forward-Looking Statements)

Il presente comunicato stampa contiene “dichiarazioni previsionali” (forward-looking statements) ai sensi delle disposizioni safe harbor del Private Securities Litigation Reform Act del 1995, incluse dichiarazioni relative all'utilizzo previsto delle linee di finanziamento, alla strategia di allocazione del capitale di Bending Spoons e a potenziali acquisizioni future. Termini come “prevedere”, “attendersi”, “ritenere”, “intendere”, “potrebbe”, “sarà”, “dovrebbe”, “pianificare”, “puntare a” ed espressioni simili vengono utilizzati per identificare le dichiarazioni previsionali, sebbene non tutte le dichiarazioni previsionali contengano tali termini identificativi.

Le dichiarazioni previsionali sono soggette a rischi, incertezze e ipotesi, molti dei quali al di fuori del controllo di Bending Spoons, che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano in modo significativo da quelli espressi o impliciti in tali dichiarazioni. Tali rischi includono la capacità di Bending Spoons di impiegare capitale a condizioni interessanti, di individuare e completare acquisizioni, di integrare e trasformare con successo i business acquisiti, di far fronte al proprio indebitamento e di raccogliere ulteriore capitale quando necessario, nonché gli altri rischi descritti nei documenti depositati da Bending Spoons presso la U.S. Securities and Exchange Commission. Le dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa sono riferite esclusivamente alla data dello stesso. Salvo quanto richiesto dalla legge, Bending Spoons non si assume alcun obbligo di aggiornarle o rivederle.

Per maggiori informazioni, visita il sito web di Bending Spoons e la pagina dedicata agli investitori .

Loghi e foto di Bending Spoons: https://we.tl/t-l4EP2NyDKd

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