Bending Spoons S.p.A. (NASDAQ: BSP) ha annunciato di aver stipulato un accordo definitivo per l'acquisizione di Airtable, in una transazione interamente in denaro che valuta Airtable a un enterprise value di 1,285 miliardi di dollari. Tale cifra, insieme all'attuale saldo netto di liquidità e mezzi equivalenti di Airtable, implica un equity value di circa 2,25 miliardi di dollari. L’acquisizione è soggetta alle consuete condizioni e autorizzazioni per la chiusura, incluse le approvazioni regolamentari.

“Siamo impazienti di dare il benvenuto ad Airtable in Bending Spoons”, ha commentato Luca Ferrari, CEO e co-fondatore di Bending Spoons. “Airtable è un brand pionieristico che sta cambiando il modo in cui i team organizzano i dati e gestiscono processi lavorativi fondamentali. Ne è prova un fatturato ricorrente annuo cresciuto di oltre il 20% fino a raggiungere circa $480 milioni a giugno 2026, e l’unione con Bending Spoons darà un ulteriore impulso all’innovazione. Vogliamo investire in Airtable sul lungo periodo e puntare tutto sul suo punto di forza: riunire team e flussi di lavoro in un unico spazio flessibile. Intendiamo ampliare le possibilità disponibili in ogni fase del lavoro e rendere Airtable sempre più utile per i clienti di ogni dimensione.”

“Quando abbiamo fondato Airtable nel 2013, avevamo l’obiettivo di condividere la magia di creare software con più persone, mettendo la capacità di sviluppare app alla portata di chiunque, a prescindere dalle competenze tecniche,” ha dichiarato Howie Liu, co-fondatore e CEO di Airtable. “Oggi, oltre 500.000 organizzazioni, tra cui l'80% delle aziende nella classifica Fortune 100, si affidano ad Airtable per gestire il loro lavoro più essenziale. La partnership con Bending Spoons ci offre le risorse e l’impegno a lungo termine per portare avanti questa visione con ancora più ambizione, mentre costruiamo la piattaforma AI-native del futuro.”

L'operazione segnerà la prima acquisizione di Bending Spoons dopo la quotazione al Nasdaq, avvenuta il 1° luglio 2026, e aggiungerà Airtable a un portafoglio in crescita di rinomati brand globali. Bending Spoons ha acquisito AOL a gennaio 2026 ed Eventbrite a marzo 2026.

Dettagli della transazione proposta

In base ai termini dell'accordo, approvato all'unanimità dai consigli di amministrazione di Bending Spoons e di Airtable, Bending Spoons acquisirà il 100% delle azioni emesse e in circolazione di Airtable in una transazione interamente in denaro.

La transazione dovrebbe concludersi entro la fine di quest’anno, subordinatamente all’ottenimento delle necessarie approvazioni regolamentari e al soddisfacimento delle altre consuete condizioni per la chiusura. Fino al completamento della transazione, le due società continueranno a operare in modo indipendente.

Consulenti legali e finanziari

Willkie Farr & Gallagher LLP è consulente legale di Bending Spoons, mentre EY Advisory S.p.A. ha fornito servizi di due diligence finanziaria e fiscale per Bending Spoons. Goldman Sachs Bank Europe SE, Succursale Italia, e J.P. Morgan agiscono come co-consulenti finanziari di Bending Spoons.

Latham & Watkins LLP è consulente legale e AXOM Partners LLC è consulente finanziario di Airtable.

Informazioni su Bending Spoons

Bending Spoons si fonda sulla convinzione che l'eccellenza operativa consenta una crescita efficiente attraverso acquisizioni. La società acquisisce aziende digitali, mette in atto trasformazioni profonde e ottimizzazioni continue per aumentarne i profitti in modo sostenibile e reinveste poi in ulteriori acquisizioni, alimentando così un volano di crescita. La società esegue questa strategia da oltre un decennio e, ad oggi, non ha mai ceduto un’azienda di rilievo.

Bending Spoons mira a immaginare la versione di maggior successo possibile dell’azienda acquisita e lavora per colmare il divario tra lo stato attuale e tale visione in modo rapido e completo. La trasformazione è tipicamente profonda e comprende la riorganizzazione dei team, il potenziamento delle tecnologie, la riprogettazione delle interfacce utente, l'accelerazione dello sviluppo del prodotto e il miglioramento del marketing e della monetizzazione. L'intelligenza artificiale è spesso sia una componente centrale della visione che uno strumento chiave per attuare la trasformazione.

La performance di Bending Spoons origina dalla sua Piattaforma — che comprende persone, tecnologie proprietarie e dati proprietari — e riflette un intenso focus nel raggiungere straordinarie densità di talento, forza culturale e capacità tecniche.

Le aziende principali di Bending Spoons includono AOL, Brightcove, Eventbrite, Evernote, Harvest, komoot, Remini, StreamYard, Vimeo e WeTransfer. A marzo 2026, la società ha servito più di 500 milioni di utenti attivi mensili e più di 9 milioni di clienti paganti mensili.

Informazioni su Airtable

Airtable è la piattaforma connessa che alimenta le operazioni delle imprese moderne. Unendo la familiarità di un foglio di calcolo alla complessità di un database, Airtable consente ai team di creare le applicazioni personalizzate necessarie al loro lavoro senza scrivere codice né attendere l'intervento dei tecnici. In ogni settore, le aziende leader si affidano ad Airtable per consolidare le proprie operazioni di prodotto, di marketing e altri flussi di lavoro fondamentali in un’unica piattaforma flessibile. Oltre 500.000 organizzazioni, tra cui l’80% delle aziende Fortune 100, utilizzano Airtable per accelerare il lavoro, automatizzare processi complessi e trasformare la potenza dell’AI in risultati concreti per il business.

Dichiarazioni previsionali (Forward-Looking Statements)

Il presente comunicato stampa contiene “dichiarazioni previsionali” (“ forward-looking statements ”) ai sensi delle disposizioni di esonero di responsabilità (c.d. “ safe harbor ”) del Private Securities Litigation Reform Act del 1995, della Section 27A del Securities Act del 1933 e successive modifiche, e della Section 21E del Securities Exchange Act del 1934 e successive modifiche, incluse dichiarazioni relative all'acquisizione, ai benefici attesi e alle tempistiche di chiusura previste. Tali dichiarazioni previsionali sono rese alla data in cui sono formulate per la prima volta e si basano su aspettative, stime, previsioni e proiezioni correnti, nonché sulle convinzioni e sulle ipotesi formulate dal management . Termini quali “prevedere,” “anticipare,” “dovrebbe,” “ritenere,” “sperare,” “puntare a,” “proiettare,” “obiettivi,” “stimare,” “potenziale,” “predire,” “potere,” “sarà,” “potrebbe,” “intendere,” le loro varianti o le relative forme negative di tali termini, nonché espressioni analoghe, sono intesi a identificare tali dichiarazioni. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a una serie di rischi e incertezze, molti dei quali attengono a fattori o circostanze che esulano dal controllo di Bending Spoons.

I risultati effettivi di Bending Spoons potrebbero differire in misura sostanziale da quelli espressi o impliciti nelle dichiarazioni previsionali a causa di diversi fattori, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la concorrenza; i mutamenti nella clientela; il provvedimenti regolamentari; un mutamento dei fattori esterni; i rischi associati all'incertezza circa il perfezionamento dell'operazione di acquisizione; il verificarsi di qualsiasi evento, cambiamento o altra circostanza che possa dar luogo alla risoluzione dell'operazione; i costi e i potenziali contenziosi associati all'operazione; il mancato ottenimento delle necessarie autorizzazioni regolamentari o il mancato soddisfacimento delle altre condizioni sospensive previste dall'accordo; i rischi che l'acquisizione proposta pregiudichi i piani e le operazioni in corso; le potenziali difficoltà nel trattenere il personale a seguito dell'operazione proposta; il distoglimento dell'attenzione del management derivante dall'operazione proposta; nonché altri fattori di rischio illustrati di volta in volta da Bending Spoons nei documenti depositati presso, o forniti a, la Securities and Exchange Commission. Bending Spoons non si assume alcun obbligo di aggiornare pubblicamente alcuna dichiarazione previsionale, a prescindere dal fatto che ciò derivi da nuove informazioni, eventi futuri o altre circostanze, salvo nella misura richiesta dalla legge.

Per maggiori informazioni, visita il nostro sito https://bendingspoons.com e la nostra Investors page https://investors.bendingspoons.com/ .

Loghi e foto di Bending Spoons: https://we.tl/t-l4EP2NyDKd .

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Contatti stampa

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Airtable: press@airtable.com





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