Bending Spoons ha aperto un ufficio a Varsavia, che si aggiunge alla sede centrale di Milano e agli uffici di Londra e Madrid. L’azienda tecnologica, proprietaria di prodotti come Eventbrite e WeTransfer, ha registrato un forte aumento delle candidature dalla Polonia e utilizzerà la nuova sede per assumere a livello locale per ruoli legati a progetti chiave.

“Finora quest’anno abbiamo ricevuto circa 50.000 candidature dalla Polonia, più del doppio rispetto all’intero 2025. A distinguersi non è solo il numero di candidature. Molti candidati polacchi sono tra i migliori che vediamo nel nostro processo di selezione e il talento degli studenti ci ha colpito particolarmente. Più della metà delle persone che abbiamo assunto di recente dalla Polonia stava ancora studiando al momento della candidatura”, ha commentato Andrea Maiorana, Talent data lead.

Situato a Śródmieście, nel centro di Varsavia, l’ufficio si trova a pochi passi dal Palazzo Presidenziale e dall’Università di Varsavia.

Bending Spoons incoraggia tutti i nuovi dipendenti a trascorrere i primi mesi a Milano, coprendo interamente le spese di viaggio e alloggio. Per i nuovi dipendenti che si trasferiranno a Varsavia, Bending Spoons coprirà le spese di trasferimento, comprese le spese di viaggio, il trasporto degli effetti personali e fino a quattro mesi di alloggio temporaneo. L’azienda copre inoltre il costo del tragitto casa-ufficio.

Questo mese Bending Spoons ha organizzato First Ascent Poland, un retreat di tre giorni a Milano dedicato ai migliori studenti universitari e neolaureati in ambito tecnologico. Nel corso del 2026, l’azienda assegnerà oltre un milione di euro in borse di studio a studenti in tutta Europa. Bending Spoons ha inoltre sostenuto il 2026 ICPC Central Europe Regional Contest e continuerà la partnership nel 2027, a sostegno degli studenti interessati a una carriera nel settore tecnologico.

Bending Spoons sta assumendo personale per ruoli in software engineering, AI research, product e growth management, data e design, tra gli altri. Per celebrare l’apertura dell’ufficio di Varsavia, l’azienda organizzerà un evento di networking durante il quale i partecipanti potranno visitare gli spazi, conoscere meglio il settore e fare networking all’interno della comunità tecnologica di Varsavia.

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Bending Spoons si fonda sulla convinzione che l'eccellenza operativa consenta una crescita efficiente attraverso acquisizioni. La società acquisisce aziende digitali, mette in atto trasformazioni profonde e ottimizzazioni continue per aumentarne i profitti in modo sostenibile e reinveste poi in ulteriori acquisizioni, alimentando così un volano di crescita. La società esegue questa strategia da oltre un decennio e, ad oggi, non ha mai ceduto un’azienda di rilievo.

Bending Spoons mira a immaginare la versione di maggior successo possibile dell’azienda acquisita e lavora per colmare il divario tra lo stato attuale e tale visione in modo rapido e completo. La trasformazione è tipicamente profonda e comprende la riorganizzazione dei team, il potenziamento delle tecnologie, la riprogettazione delle interfacce utente, l'accelerazione dello sviluppo del prodotto e il miglioramento del marketing e della monetizzazione. L'intelligenza artificiale è spesso sia una componente centrale della visione che uno strumento chiave per attuare la trasformazione.

La performance di Bending Spoons origina dalla sua Piattaforma—che comprende persone, tecnologie proprietarie e dati proprietari—e riflette un intenso focus nel raggiungere straordinarie densità di talento, forza culturale e capacità tecniche.

Le aziende principali di Bending Spoons includono Airtable, AOL, Brightcove, Eventbrite, Evernote, Tractive, Vimeo e WeTransfer.

Per ulteriori informazioni, visita il sito web di Bending Spoons e la pagina dedicata agli investitori .

Loghi e foto di Bending Spoons: https://we.tl/t-kVVTPNwfZD8fBT4O .

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260914855623/it/

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