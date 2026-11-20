Belkin , un brand leader nel settore dell’elettronica di consumo da oltre 40 anni, oggi ha annunciato che la sua pellicola protettiva Titan SmartShield Pro Bright Privacy Screen Protector è stata nominata CES Innovation Awards® 2027 Honoree nella categoria Dispositivi mobili, accessori e app . Il riconoscimento celebra l’approccio innovativo di Belkin alla protezione dello schermo, che combina maggiore privacy, nitidezza ottica e durabilità senza compromettere l’esperienza d’uso quotidiana dello smartphone.

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Belkin Named CES Innovation Awards® 2027 Honoree for Titan SmartShield Pro Bright Privacy Screen Protector

Il programma CES Innovation Awards® 2027 ha ricevuto un numero record di candidature – qasi 4.000 –in vista del CES 2027, che si terrà dal 6 al 9 gennaio a Las Vegas.

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Cassie Pineda

Direttrice senior comunicazioni globali

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