Belkin , un leader di mercato globale nel settore degli accessori tecnologici scelto da oltre 1 miliardo di clienti in tutto il mondo, oggi ha presentato Infinity Folio , una custodia protettiva realizzata con grande cura e senso estetico, progettata esclusivamente per iPad mini . Infinity Folio è progettata per proteggere senza compromessi. Un retro sottile, leggero e trasparente lascia intravedere il design del nuovo iPad con 360° di protezione anticaduta fino a 2 metri di altezza.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20261028370886/it/

Belkin announces Infinity Folio for iPad mini

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261028370886/it/

Contatto per i media

Jen Wei

VP, Marketing

comms@belkin.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire