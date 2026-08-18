Behavox, la piattafroma di controlli nativa per l'IA per banche globali, gestori patrimoniali, hedge fund e società di materie prime, ha annunciato oggi l'apertura di un nuovo ufficio a Milano, la dimostrazione dell'impegno locale nei confronti dell'Europa continentale. Questa apertura offre a Behavox una sede locale da cui rivolgersi alla sua base clienti continentale in rapida espansione.

L'ufficio di Milano rappresenta l'ultimo passaggio dell'espansione globale di Behavox. Durante il mese di giugno 2026, Behavox ha raccolto 175 milioni di USD in un investimento azionario privilegiato di HPS Investment Partners (parte di BlackRock) per accelerare la crescita globale .

"Milano è pronta per diventare la sede centrale regionale di Behavox, e rappresenta il nostro investimento strategico in Europa e il nostro impegno a offrire assistenza del massimo livello in prima persona agli istituti finanziari europei", ha dichiarato Kiryl Trembovolski, cofondatore e Chief Operating Officer di Behavox. "Ogni giorno pubblichiamo annunci di nuove posizioni a Milano e stiamo espandendo rapidamente la nostra presenza in tutti i principali mercati europei."

L'azienda ha registrato una crescita della sua base clienti globale dell'86% nel 2025 , raggiungendo oltre 100 dei principali istituti finanziari nei cinque continenti, ed è in attivo dal 2023. L'Europa continentale è stato uno dei mercati in più rapida crescita dell'azienda, con la complessità normativa che stimola la domanda: dalla MiFID II e dal Regolamento sugli abusi di mercato alla nuovo AI Act dell’UE sull’intelligenza artificiale, le banche, i gestori patrimoniali e le società di trading di tutta Europa stanno consolidando le attività di sorveglianza, monitoraggio delle comunicazioni e conformità in un’unica piattaforma nativa per l’intelligenza artificiale e verificabile. Il prodotto per la sorveglianza commerciale Polaris di Behavox ne ha tratto particolare beneficio (con la recente espansione ai mercati predittivi, ora copre 10 classi di asset), poiché le istituzioni richiedono nella sorveglianza delle operazioni lo stesso rigore conforme ai requisiti delle autorità di regolamentazione su cui già fanno affidamento con Behavox per il monitoraggio delle comunicazioni.

"La scelta di Milano ci consente di essere nella stessa stanza con i nostri clienti quando è più importante, in base al loro programma, usando la loro lingua", ha dichiarato Nabeel Ebrahim, Chief Revenue Officer di Behavox. "I nostri manager di account strategici, team di distribuzione e account executive sosterranno istituti in Italia, Germania, Svizzera, Francia e gli altri principali mercati europei."

La combinazione di vicinanza e copertura linguistica è importante nel momento in cui Behavox rafforza le relazioni con gli istituti leader di tutte le principali economie europee. L'azienda prevede che Milano diventerà uno dei più grandi uffici globali di Behavox. Per i clienti in Italia, l'ufficio significa una distribuzione interna al paese, per gli istituti dell'Europa continentale, significa la presenza regolare in loco con i clienti di team con base a Milano, con la possibilità di lavorare con loro di persona, nel loro fuso orario e nella loro lingua.

Per ulteriori informazioni sulla Behavox Unified Controls Platform, visitare il sito www.behavox.com

Informazioni su Behavox

Behavox è la piattaforma unificata di controlli IA per banche globali, gestori di asset, hedge fund e società di materie prime, sviluppata per evitare comportamenti scorretti, individuare i rischi e dimostrare l'efficacia dei controlli.

La sua piattaforma nativa per l'IA copre il ciclo di vita completo dei controlli da un unico punto: controlli direttivi ( Pathfinder : gestione delle variazioni normative e delle politiche), controlli preventivi (Poseidon, Trident, Cross-Border: sala di controllo, conflitti di interesse e norme transfrontaliere), controlli investigativi ( Quantum , Polaris , Falcon: comunicazioni, commercio e sorveglianza delle minacce interne) e controlli correttivi e operativi ( Intelligent Archive e Digital Employees: prove, registri e flussi di lavoro automatici).

Behavox opera su scala istituzionale dal 2014, lavorando con oltre 120 tra le istituzioni più complesse a livello globale, tra cui 70 banche, una banca centrale e un'autorità di regolamentazione nazionale. Con sede a Londra, Behavox si rivolge a clienti nelle regioni di America del Nord, EMEA, APAC e America Latina.

Per ulteriori informazioni sulla Behavox Unified Controls Platform, visitare il sito www.behavox.com

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