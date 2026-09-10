Brown Brothers Harriman (BBH) ha annunciato oggi il lancio di una nuova società affiliata in ambito tecnologico, Braid LLC , che si concentra sulle soluzioni per la trasformazione dei dati aziendali per i servizi finanziari. Braid offre una piattaforma di trasformazione dei dati nativa per l'IA che offre alle aziende una soluzione su larga scala per trasformare, connettere e gestire i loro dati in completa sicurezza.

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Braid consente ai team di costruire, automatizzare e controllare trasformazioni di dati affidabili di livello di produzione in molto meno tempo rispetto a quanto richiesto attualmente.

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