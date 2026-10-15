BanyanGlobal Family Business Advisors ("Banyan") è stata nominata Family Business Advisory Practice of the Year (Migliore studio di consulenza per le imprese familiari) alla 21 a edizione annuale degli STEP Private Client Awards, tra i riconoscimenti internazionali più prestigiosi nella professione dei clienti privati. È la quarta volta che Banyan conquista il primo posto nella categoria, dopo le vittorie del 2018, 2020 e 2021.

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Kelly Greig, STEP Board Member and Dennis Jaffe, BanyanGlobal Family Business Advisors at the awards ceremony. BanyanGlobal won the Family Business Advisory Practice of the Year at the 21st Annual STEP Private Client Awards.

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