Il Regno di Bahrain ha firmato il suo Contratto di partecipazione per Expo 2030 Riyadh, segnando una nuova fase nelle preparazioni per la sua partecipazione al World Expo.

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His Excellency Sheikh Khalifa bin Ahmed Al Khalifa, President of the Bahrain Authority for Culture and Antiquities, and Talal Al-Marri, Chief Executive Officer of Expo 2030 Riyadh, at the ceremony.

L'accordo rappresenta la struttura formale per la partecipazione di Bahrain all'Expo 2030 Riyadh, consentendo così l'avanzamento delle preparazioni nei fondamentali aspetti organizzativi e operativi della sua presenza durante i sei mesi dell'evento, compreso lo sviluppo del suo padiglione, dei programmi e delle esperienze dei visitatori.

Il Contratto di partecipazione è stato firmato a Bahrain da Talal Al-Marri, AD di Expo 2030 Riyadh, per conto dell'Expo 2030 Riyadh, e da Sua Eccellenza lo Sceicco Khalifa bin Ahmed Al Khalifa, Presidente dell'Autorità di Bahrain per la Cultura e le Antichità, per conto del Regno di Bahrain.

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