Azalea Vision, healthtech belga impegnata nello sviluppo della prima lente a contatto intelligente di grado medico, oggi ha reso noto di essere stata selezionata nell'ambito dell' Acceleratore del Consiglio europeo per l'innovazione (EIC) , il programma di punta dell'Unione europea dedicato alle tecnologie innovative e rivoluzionarie che creano mercato. Ad Azalea, unica realtà belga selezionata in questa edizione, saranno erogati fino a 7,5 milioni di euro, tra cui un un finanziamento non diluitivo del valore di 2,5 milioni di euro e un investimento azionario di 5 milioni di euro in programma da parte dell'EIC Fund, un capitale che consentirà di portare verso la fase dello sviluppo clinico la piattaforma di lenti a contatto intelligenti di grado medico dell'azienda.

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Azalea Vision Co-founder and CTO Andrés Vásquez Quintero undergoing an on-eye evaluation of the ALMA smart contact lens.

Il premio non rappresenta solo un finanziamento, ma anche un forte supporto esterno per la tecnologia e la visione a lungo termine che caratterizzano Azalea. Basate sulla piattaforma proprietaria di lenti a contatto intelligenti dell'azienda, le lenti intelligenti di Azalea sono progettate per migliorare la qualità della vita di milioni di persone affette da cornee irregolari, aberrazioni di ordine superiore e presbiopia. Lo stesso dispositivo apre la strada anche a una piattaforma con biosensori in grado di monitorare diverse tipologie di biomarcatori nelle lacrime, uno dei fluidi più puri del corpo; il riconoscimento da parte dell'EIC identifica questa opportunità come una delle più promettenti nell'ambito dei dispositivi medici emergenti in Europa.

Il fondo per l'innovazione più selettivo a livello europeo

L' Acceleratore EIC , parte del programma Horizon Europe a cura della UE, supporta le startup considerate più idonee a creare o rivoluzionare i mercati globali, con meno del 5% dei candidati che supera la fase di valutazione da parte di esperti e giuria.

Dato che l'EIC Fund combina questo finanziamento con capitale proprio, la selezione indica una reale fiducia nella tecnologia, nella visione e nel mercato di un'azienda, e riduce i rischi per i co-investitori privati. Azalea Vision si è imposta tra i migliori candidati della sua coorte e darà immediatamente il via al programma sovvenzionato.

Il finanziamento è indirizzato al futuro lavoro clinico, oltre che alle fasi tecniche finali necessarie per rendere la piattaforma fruibile per i pazienti; con le funzionalità principali della piattaforma già consolidate e la validazione tecnica in fase di perfezionamento, i fondi dell'EIC velocizzano il passaggio da una tecnologia collaudata a un prodotto medico certificato.

"Si tratta di uno dei programmi di finanziamento più difficili da ottenere a livello mondiale, una convalida di tutto quello che abbiamo costruito: la nostra tecnologia, la nostra visione e la portata del mercato che ci attende", ha dichiarato Andrés Vasquez Quintero, co-fondatore e Chief Technology Officer di Azalea Vision. "Abbiamo quasi terminato la validazione tecnica, e la piattaforma di base funziona. Questo finanziamento ci fornisce le risorse per dimostrarne l'efficacia clinica, e in Europa. Intendiamo muoverci velocemente".

Grazie al sostegno dell'EIC, Azalea Vision sta dando il via a colloqui con investitori strategici e finanziari in Europa e negli Stati Uniti per investimenti congiunti a fianco dell'EIC Fund nel prossimo round di finanziamento. L'azienda considera questo riconoscimento sia come un trampolino di lancio per la fase clinica, sia come un chiaro segnale per i capitali internazionali, a indicare che in Europa si sta formando un'azienda leader nei dispositivi medici.

Informazioni su Azalea Vision

Azalea Vision è una healthtech belga impegnata nello sviluppo della prima piattaforma di lenti intelligenti di grado medico progettata per rilevare, adattarsi e connettersi in tempo reale. Il sistema integrato nelle sue lenti coniuga ottica adattiva, microelettronica personalizzata, tecnologia a cristalli liquidi e connettività per affrontare i problemi visivi e consentire il monitoraggio della salute dalla lacrimazione. Nata nel 2021 come spin-off di imec e dell'Università di Gand, Azalea Vision opera per il progresso verso la traslazione clinica della tecnologia delle lenti intelligenti.

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Andrés Vasquez Quintero, CTO

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