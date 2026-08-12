Azalea Vision, una healthtech belga, oggi ha annunciato che il co-fondatore e CTO Andrés Vasquez Quintero assumerà il ruolo di Chief Executive Officer con effetto immediato, e manterrà anche la carica di CTO . Questa transizione sottolinea la prossima pietra miliare dell'azienda, che punta a portare verso la fase dello sviluppo clinico la sua piattaforma di lenti a contatto intelligenti, dopo aver passato le selezioni per l'Acceleratore del Consiglio europeo per l'innovazione (EIC).

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Andrés Vásquez Quintero, CEO & CTO of Azalea Vision

Vasquez Quintero è l'ideatore della piattaforma ottica adattiva proprietaria di Azalea Vision e ne ha guidato la strategia clinico-tecnologica sin dalla fondazione dell'azienda, mantenendo strettamente allineati gli indirizzi tecnici e aziendali.

"Si tratta di un risultato entusiasmante per Azalea Vision", è il commento di Andrés Vasquez Quintero, co-fondatore, CEO e CTO di Azalea Vision. "La nostra attenzione ora si focalizza sul progresso dello sviluppo clinico, per generare le prove necessarie per l'approvazione normativa e portare questa tecnologia ai pazienti".

Il co-fondatore Enrique Vega, CEO sin dalla nascita di Azalea Vision, entra a far parte del consiglio di amministrazione, organo da cui continuerà a supportare la strategia, i rapporti con gli investitori e la visione a lungo termine dell'azienda, per conservarne la continuità con le origini.

Sotto la dirigenza di Vasquez Quintero, Azalea si concentrerà su tre fattori prioritari: espletare il ​​programma clinico finanziato dall'EIC, depositare la documentazione normativa per la certificazione del dispositivo e, infine, guidare il prossimo round di finanziamento in Europa e negli Stati Uniti.

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Informazioni su Andrés Vasquez Quintero

Il Dr. Andrés Vasquez Quintero è co-fondatore e inventore della tecnologia di ottica adattiva su cui si basa la piattaforma di lenti a contatto intelligenti targate Azalea Vision. Riveste il ruolo di CTO e, a partire dalla data di questo annuncio, anche di CEO, con competenze in ottica adattiva, microelettronica e sviluppo di dispositivi medici.

Informazioni su Enrique Vega

Enrique Vega è co-fondatore ed ex CEO di Azalea Vision; ha guidato l'azienda dalla nascita fino allo sviluppo e al finanziamento dei prodotti. Ora siede nel consiglio di amministrazione, organo da cui propone una supervisione strategica.

Informazioni su Azalea Vision

Azalea Vision è una healthtech belga impegnata nello sviluppo della prima piattaforma di lenti intelligenti di grado medico. Il sistema integrato nelle sue lenti coniuga ottica adattiva, microelettronica, tecnologia a cristalli liquidi e connettività per affrontare i problemi visivi e consentire il monitoraggio della salute dalla lacrimazione. Azalea Vision è nata nel 2021 come spin-off di imec e dell'Università di Gand.

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Andrés Vasquez Quintero, CEO e CTO

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