Axo Longevity oggi ha annunciato la chiusura di un round di finanziamento seed da 5 milioni di dollari sottoscritto in eccesso per ampliare il suo servizio di abbonamento per la salute preventiva in tutta Europa.

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Axo Longevity preventive health membership

Il round è stato sostenuto da MS&AD Ventures, Izou Partners, LifeX Ventures, Everywhere Ventures, UNQ, 51 Ventures, Cistern Capital e NIAN Sports & Entertainment, assieme agli angel investor tra cui il Dr. Jorge Planas della Clinica Planas Barcelona e Daniel Kulle, ex Presidente di H&M e già AD di Forever 21.

Sviluppata per aiutare le persone a comprendere ciò che avviene all'interno del loro corpo prima che si manifestino i sintomi, Axo Longevity è passata dalla fase di sviluppo a quella operativa in sole dodici settimane.

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