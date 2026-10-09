AvaTrade, uno dei principali broker di trading online a livello mondiale, ha annunciato oggi di aver raggiunto un accordo per acquisire la maggior parte delle attività di FXCM Group, uno dei marchi più longevi al mondo nel trading sul Forex e sui CFD.

Fondata nel 1999, FXCM è stata tra i pionieri del trading sul Forex per gli investitori al dettaglio e ha costruito, nell’arco di oltre due decenni, una clientela fedele in tutto il mondo.

«La nostra ambizione è contribuire a definire la prossima fase del trading online a livello globale», ha dichiarato Daire Ferguson, CEO di AvaTrade. «Questa operazione rappresenta un ulteriore passo significativo verso il raggiungimento di tale obiettivo. Unendo la presenza consolidata di FXCM sul mercato alla tecnologia e all’innovazione di prodotto di AvaTrade, puntiamo ad ampliare la nostra presenza globale e a costruire un gruppo di trading più forte e diversificato».

L’acquisizione è la più recente di una serie di iniziative strategiche di AvaTrade volte ad ampliare la sua presenza nel settore del trading online a livello mondiale. Fa seguito al lancio della piattaforma di trading del Gruppo AvaTrade basata sull’intelligenza artificiale e a diverse iniziative incentrate sulla tecnologia. Nel loro insieme, questi sviluppi riflettono la continuità degli investimenti in tecnologia, infrastrutture e personale specializzato, mentre AvaTrade espande le proprie attività internazionali e amplia le funzionalità dei propri prodotti.

«Il settore del trading online sta entrando in una nuova fase in cui le aziende leader devono coniugare fiducia, innovazione e accesso ai mercati globali con un’ampia gamma di soluzioni di trading», ha aggiunto Ferguson. «Questo accordo sostiene la nostra strategia: espanderci a livello internazionale, ampliare la nostra offerta multi-asset e continuare a investire in tecnologia, compresa l’intelligenza artificiale, per supportare i trader a prescindere dal loro livello di esperienza. Saremo lieti di dare il benvenuto ai clienti FXCM in una nuova era del trading con AvaTrade».

Informazioni su AvaTrade: AvaTrade è uno dei principali broker di trading online a livello globale e offre accesso a un’ampia gamma di mercati finanziari attraverso piattaforme avanzate, strumenti innovativi e assistenza clienti adattata ai mercati locali. Fondata nel 2006, AvaTrade offre i propri servizi ai trader di tutto il mondo attraverso un ecosistema multi-asset che comprende futures, opzioni e CFD su Forex, materie prime, indici, azioni e prodotti collegati alle criptovalute, oltre a soluzioni di copy trading. AvaTrade è regolamentata in diverse giurisdizioni a livello internazionale, ha ricevuto oltre 100 premi di settore ed è partner ufficiale del team Oracle Red Bull Racing.

Informazioni su FXCM: FXCM è uno dei principali fornitori di servizi di trading online su valute (FX) e CFD, nonché di servizi correlati. Fondata nel 1999, la società ha come missione offrire ai trader di tutto il mondo accesso al mercato più grande e più liquido del mondo, attraverso strumenti di trading innovativi, l’assunzione di formatori altamente qualificati nel campo del trading, il rispetto di rigorosi standard finanziari e l’impegno costante a offrire la migliore esperienza di trading online sul mercato.

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