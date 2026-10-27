Avanzanite Bioscience B.V., azienda farmaceutica europea specializzata in malattie rare, oggi ha annunciato l'espansione della sua presenza nel Regno Unito (UK) e la nomina di Sarah O’Connell a UK Country Manager. L'iniziativa rafforza l'impegno a lungo termine di Avanzanite in UK e la sua capacità di aiutare i pazienti idonei ad accedere a farmaci innovativi per malattie rare.

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Sarah O'Connell, Country Manager, UK Avanzanite Bioscience

“Il Regno Unito è essenziale per la nostra ambizione di sviluppare Avanzanite in un'azienda di punta nelle malattie rare in Europa. Sentiamo una connessione profonda e duratura in questo mercato e non c'è presenza in Europa senza il Regno Unito”, ha dichiarato Adam Plich, cofondatore e AD di Avanzanite Bioscience.

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Avanzanite Bioscience B.V.

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