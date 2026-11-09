Arrow Electronics, Inc. (NYSE:ARW) ha annunciato in data odierna il lancio di Capstone, una divisione globale dedicata a prodotti, soluzioni e servizi per interconnessioni, componenti passivi ed elettromeccanica (IP&E). Grazie a Capstone, Arrow adotta un approccio di commercializzazione mirato e specializzato per IP&E. Infatti, questo segmento tecnologico riveste un'importanza sempre più centrale per quanto riguarda prestazioni, affidabilità e continuità degli approvvigionamenti dei sistemi.

Capstone è specializzata nel semplificare le operazioni di definizione, approvvigionamento e scalabilità di IP&E. I clienti potranno trarre vantaggio dalla copertura IP&E dedicata, dai processi decisionali snelli e da un ampio supporto operativo per tutta l'impiantistica elettrica ed elettronica, sia di bordo scheda che esterna.

Operando con un marchio dedicato e focalizzato, Capstone offre ai clienti un supporto più specializzato, a partire dalla fase di integrazione dei prodotti fino alla loro produzione. In questo modo si ottiene una solida piattaforma tesa a migliorare le scelte progettuali, ridurre i rischi di esecuzione e favorire la crescita dei clienti.

Il lancio di Capstone rientra in un più ampio riassetto della divisione globale di Arrow nel campo dei componenti, passando da un modello operativo basato sulla localizzazione geografica a uno basato sulle tecnologie. Il riassetto prevede tre distinte strategie di commercializzazione per semiconduttori, IP&E e servizi di approvvigionamento e progettazione. Questo nuovo modello consente a ogni divisione di concentrarsi su tecnologie specifiche favorendo la crescita dei clienti, dei fornitori e della stessa Arrow.

"L'IP&E è un aspetto fondamentale di tutti i progetti elettronici e la specializzazione consente a clienti e fornitori di ottenere un valore aggiunto", ha dichiarato Jörg Strughold, responsabile della crescita delle divisioni Global IP&E e Capstone di Arrow Electronics. "Capstone è una divisione dedicata con una proposta di valore mirata, che garantisce a IP&E una visibilità ancora più ampia e un'identità di mercato ben definita, pur rimanendo collegata alle competenze di Arrow nell'ambito dei semiconduttori, dell'ingegneria, delle soluzioni digitali e dell'approvvigionamento."

L'IP&E è parte integrante delle categorie strategiche di crescita di Arrow, fra cui i data center, il settore aerospaziale e la difesa, il medicale, l'industriale, i trasporti, i beni di consumo e l'agricoltura. Tra le applicazioni in forte espansione ci sono i data center per l'IA, le architetture da 800 V, l'elaborazione edge, la nuova economia spaziale, la sicurezza degli edifici e l'agricoltura autonoma.

Arrow rimane un'unica azienda e i clienti possono continuare a beneficiare di tutto l'ecosistema di Arrow. Capstone sarà pienamente integrata con le competenze più ampie, i reparti aziendali e i team commerciali di Arrow per offrire a ogni cliente la combinazione più adeguata di IP&E, semiconduttori, servizi di progettazione e supporto all'approvvigionamento. Capstone si specializza nel supporto all'orientamento dei clienti all'interno del mercato IP&E sempre più importante, complesso e frammentato, abbinando la competenza nell'ambito dei componenti, la comprensione dei sistemi e una continuità affidabile degli approvvigionamenti.

Il nuovo sito Internet di Capstone sarà disponibile nel corso del primo trimestre del 2027. In seguito, gli utenti potranno acquistare gli articoli IP&E attraverso la piattaforma dedicata di Capstone. Prima di questa data di lancio, è possibile utilizzare il sito Internet di Arrow per consultare il catalogo dei prodotti IP&E.

Arrow presenterà Capstone allo stand C4.420 di "electronica", la fiera che si terrà a Monaco di Baviera dal 10 al 13 novembre 2026, nonché uno dei più importanti appuntamenti del settore elettronico a livello internazionale.

Informazioni su Arrow Electronics

Arrow Electronics (NYSE:ARW) fornisce e progetta soluzioni tecnologiche per migliaia di produttori e fornitori di servizi leader del settore. Con un fatturato di 31 miliardi di dollari nel 2025, Arrow, con la sua gamma di prodotti, favorisce l'evoluzione tecnologica nei principali settori e mercati. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo arrow.com .

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John Hourigan, jhourigan@arrow.com

Thorsten Hecking (EMEA), thorsten.hecking@arrow.com





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