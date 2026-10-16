I dati di Yuvo mostrano che le interruzioni dei voli hanno interessato più di 913 milioni di passeggeri nel 2025, e i viaggiatori ora acquistano una protezione di viaggio sei volte più spesso rispetto al periodo pre-pandemia. Eppure per la maggior parte dei marchi di viaggio, un volo in ritardo significa ancora telefonate di assistenza, richieste di rimborsi e clienti persi. Yuvo trasforma questi momenti e ogni altra tappa del viaggio in ricavi e fedeltà.

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