In quanto banca specializzata in finanza aziendale e commerciale nella regione MENA, Aresbank gestisce il rischio e movimenta fondi lungo alcuni dei corridoi commerciali più sensibili tra Europa, Medio Oriente e Nord Africa. Operando in un ambiente altamente regolamentato, Aresbank si è rivolta a SymphonyAI , un leader globale nella Vertical AI, la cui piattaforma per la conformità alle norme in materia di reati finanziari già copre i settori del retail banking, del commercial banking e del correspondent banking, per rafforzare il quadro della finanza commerciale e del correspondent banking.

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